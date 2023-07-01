Futboldaki City devriminin sırrı bu fotoğrafta saklı

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Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak yakın zamanda bu ekibe işaret ederek şunları söylemişti: “İnsanlar sadece sahadaki, akademideki, gruptaki en iyi yetenekleri değil, aynı zamanda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bazılarını, dünyanın en iyi scoutların dan ve spor personelinden bazılarını yetiştirmemizi takdir ediyor. Kazandığımız başarılar, bu grubun yaptığı harika işin bir kanıtı. Dünyanın 1 numaralı futbol markasıyız.”

Evet, Al Mubarak son derece haklı. Son birkaç yıldır Manchester City, perde arkasında akademi, perfor mans, tıp, analiz, koçluk ve veri bilimini kapsayan devasa bir imparatorluk kurdu.

PERFORMANS VE SAĞLIK: HAALAND, 61 MAÇLIK PERFORMANSINI ONLARA BORÇLU

Bu birleşik departman, oyuncuları mümkün olduğunca zinde ve güçlü hale getirirken aynı zamanda sakatlıklara karşı korumakla da görevli. Departmanın görevleri, yetenek bilimi, güç ve kondisyon, spor bilimi, beslenme, psikoloji, fizyoterapi, osteopati ve daha fazlasını kapsıyor.

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Teknik direktör Pep Guardiola geçen sezon takımın fiziksel olarak geliştiğini, hem geçişte hem de topa hakim olarak takımlara farklı şekillerde zarar verebileceğini vurdularken: "Her zaman arka odadaki en önemli bölümün fizyoloji olduğunu söyledim. Bacaklara bakıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Team Sky bisiklet takımıyla çalışan fizyoterapist ve masör Mario Pafundi, Erling Haaland ile yakından ilgilendi, hatta Norveç Milli Takımı’nın maçlarında bile ona eşlik etti. Sonuçta Haaland bu sezon City için tam 61 maç oynadı. Bu rakam önceki sezon Dortmund’dakinden 26 maç daha fazla anlamına geliyordu.

YARDIMCI ANTRENÖRLER: JOHN STONES'U BAMBAŞKA BİR OYUNCUYA DÖNÜŞTÜRDÜLER

Juanma Lillo, geçen yıl Katar ekibi Al-Sadd’ın başına geçtiğinde birçok kişi Pep Guardiola’nın taktiksel bir beyni kaybettiği için sorunlar yaşayacağını düşünüyordu. Guardiola bu boşluğu Enzo Maresca ile doldurdu. İtalyan teknik adam yeni fikirler sundu.

Futbolculuğunda Juventus ve Fiorentina gibi takımlarda üst düzeyde oynamıştı ve farklı pozisyonları doldurabilen çok yönlü oyuncuların güçlü bir savunucusuydu. Bu, John Stones’un hibrit bir stoper / orta saha rolünü doldurması fikrini de beraberinde getirdi.

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Maresca ayrıca kulübün akademisinden yetişen Phil Foden, Rico Lewis ve Cole Palmer’ı 23 Yaş Altı Takımı’n dan sorumlu olduğu zamandan beri yakından tanıyordu.

Maresca’nın da geçtiğimiz günlerde Leicester City’ye gitmesiyle Guardiola yeni bir yardımcı arayışına başladı. Sezon içinde akademiden terfi eden ve duran toplar konusundaki çalışmalarıyla bilinen Carlos Vicens bu boşluğu dolduracak.

FUTBOL AKADEMİSİ: ONLAR DA AĞABEYLERİ GİBİ TÜM KUPALARI KAZANDILAR

A takım gibi, Manchester City’nin Akademi takımları da bu sezon tüm kupaları aldı. Hem U18 hem U21 takımları sezonu tıpkı A takım gibi üçlemelerle tamamladı. Phil Foden, standartlarının altında kalan bir sezon geçirmesine rağmen akademinin bayrak taşıyıcısı olarak kalırken, 18 yaşındaki Rico Lewis (24 maç) ve 21 yaşındaki Cole Palmer (25 maç) kendilerini gösteren isimler oldular.

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Akademi ayrıca son 7 yılda üretkenlik açısından 14. sıradan 4. sıraya kadar yükseldi. Bu başarı pek çok akademi antrenörünün de çıkışını beraberinde getirdi. Akademi Direktörü Jason Wilcox, Scouting Başkanı Paul Midgley, Bölge Scouting Başkanı Paul McLaren, Akademi İşe Alım Başkanı Joe Shields ve antrenörler Adam Temple, Callum Tongue bunlardan bazıları.

VERİ VE ANALİZ DEPARTMANI: İNGİLTERE'NİN EN İYİSİLER VE GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYORLAR

Manchester City şu anda Premier Lig’deki en büyük özel veri departmanına sahip kulüp. Bölüm, Futbol Zekası Direktörü Brian Prestidge tarafından yönetiliyor. Departmanı veri bilimi ve görselleştirme olarak 2’ye ayıran Prestidge bu bölümlerin başlarına da Laurie Shaw ve Ravi Mistry’yi getirdi. Bu anlamda City’nin kaynaklarına ve altyapısına sahip başka bir kulüp bulunmuyor. Performans Analizi de City tarafından güçlendirildi. Harry Dunn geçen sezon Performans Analizi Başkanlığı’na terfi etti ve iki uzman analist Ryan DeFreitas ve Jack Wilson’u ekibine kattı.

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DENGE VE İSTİKRAR: GUARDIOLA, BARÇA'DA ÇALIŞTIĞI EKİBİ CITY'YE DE GÖTÜRDÜ

Son bir yılda Manchester City’de çok fazla değişiklik oldu. Yine de istikrarlı bir şekilde yola devam ediyorlar. Bu denge ve istikrar Guardiola’nın kendisiyle başlıyor. İspanyol teknik direktöre, kulübe geldiğinden beri yardımcı olan Rodolfo Borrell, Xabier Mancisidor, Carles Planchart ve Lorenzo Buenaventura bu planın en önemli parçaları. City’nin genel futbol operasyonunu denetleyen ve 2012’den beri kulüpte olan Futbol Direktörü Txiki Begiristain; İcra Kurulu Başkanı da Ferran Soriano. Guardiola’nın bu ikisiyle daha önce Barcelona’da çalışmış olması da en büyük avantajı.

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