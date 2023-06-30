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Fenerbahçe'ye Japon 10 numara! Michael Skibbe'nin öğrencisi Takumu Kawamura...

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#Transfer#Fenerbahçe#Takumu Kawamura
Fenerbahçeye Japon 10 numara Michael Skibbenin öğrencisi Takumu Kawamura...
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 20:38

Ryan Kent ve Edin Dzeko'yu kadrosuna katan, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getiren ve Arda Güler'i takımda tutmaya çalışan Fenerbahçe için Japonya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

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Süper Lig'in büyükleri arasında transfer gündemi en yoğun kulüp Fenerbahçe olarak göze çarpıyor.

ÖNCE KENT, SONRA DZEKO

Türkiye Kupası'yla tamamlanan sezonun ardından Jorge Jesus ile yollarını ayıran Sarı-lacivertli kulüp, Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe daha sonra uzun süre peşinden koştuğu Edin Dzeko'yu da yine bedelsiz olarak transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp, sezonu kiralık geçiren İrfan Can Eğribayat'ın da bonservisini Göztepe'de aldı.

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TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL KARTAL GÖREVE BAŞLADI

Jorge Jesus'un ayrılmasıyla teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe, Montella, Lucescu, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın gibi isimleri gündemine almış ve son olarak İsmail Kartal'da karar kılmıştı. İsmail Kartal, Hac ibadeti için bulunduğu Suudi Arabistan'dan özel uçakla İstanbul'a gelerek görevine başlamıştı.

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ARDA GÜLER BİLMECESİ DEVAM EDİYOR

Kadrosuna önemli takviyeler yapan ve teknik direktörünü de belirleyen Fenerbahçe'de en önemli konu, Arda Güler'in geleceği. Avrupa'nın dev kulüpleri, genç yetenek için sıraya girmiş durumda.

Son olarak Barcelona sportif direktörü Deco, Arda Güler ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelmişti

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Deco'nun Arda Güler için İstanbul'da olduğunu doğrulamış ve konuyla ilgili şunları söylemişti:

Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

Barcelona merkezli bir gazete ise Deco'nun Arda Güler için Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi duyurdu.

Habere göre; Barcelona, Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek. Bu formülle birlikte Arda Güler, 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

Tarafların kısa süre içerisinde tekrar görüşmesi bekleniyor.

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JAPONYA'DAN TAKUMU KAWAMURA İDDİASI!

Arda Güler gündemi devam ederken Fenerbahçe için Japonya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Japon basınında çıkan habere göre Sarı-lacivertli kulüp, Japonya J1 Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'nın 10 numarası Takumu Kawamura'yı transfer etmeye çok yakın.

Fenerbahçeye Japon 10 numara Michael Skibbenin öğrencisi Takumu Kawamura...

MICHAEL SKIBBE'NİN ÖĞRENCİSİ

23 yaşındaki Japon futbolcu TAKUMU KAWAMURA, 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. 1.83 boyunda olan Kawamura, bu sezon çıktığı 24 maçta 5 gol atıp 2 de asist yaptı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Michael Skibbe'nin çalıştırdığı Sanfrecce Hiroshima'nın en önemli oyuncularından olan Kawamura'nın kulübüyle Ocak 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

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#Transfer#Fenerbahçe#Takumu Kawamura

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