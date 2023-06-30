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Son Dakika: Barcelona-Arda Güler görüşmesinin sonucunu duyurdular! Fenerbahçe'ye kısmi müjde, 1 yıl daha...

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe
Son Dakika: Barcelona-Arda Güler görüşmesinin sonucunu duyurdular Fenerbahçeye kısmi müjde, 1 yıl daha...
Ertan Ali Uyar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 12:30

Barcelona'nın sportif direktörü Deco'nun, Türkiye'de Arda Güler için gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinin sonucu duyurulurken yapılan teklifteki kiralık formülü dikkat çekti.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferi konusunda gelişmeler devam ediyor.

Real Madrid, Borussia Dortmund, Ajax, Milan gibi devlerinde transfer listesinde olan Arda için Barcelona da devreye girmişti.

ARDA İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Barcelona Sportif Direktörü Deco, geçtiğimiz gün Arda Güler'in transferi için Türkiye'ye geldi. Ünlü futbol adamı, 18 yaşındaki oyuncu için görüşmelerde bulundu.

BAŞKAN DA AÇIKLAMIŞTI

Deco'nun Türkiye'ye gelmesinin basına yansımasının ardından Barcelona Başkanı Joan Laporta, şu açıklamaları yapmıştı:

Deco İstanbul'daydı. La Liga Yönetimi, gelecek sezonun planlamasını yaparken, Finansal Fair-play'i etkilemeden bu süreci yürütmemizi sağlıyor. Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu ve transferi bitirmeye çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz.

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GÖRÜŞMENİN SONUCUNU DUYURDULAR

İspanya basınından Toni Juanmarti, görüşmenin sonucuyla ilgili paylaştığı haberde "Yapılan son görüşmenin ardından Barcelona cephesi, Arda Güler'in kendini Barcelona'ya daha yakın hissettiğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Milan ve Real Madrid'in ilgisi devam etse de Barcelona'nın, oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı vurgulandı.

Son Dakika: Barcelona-Arda Güler görüşmesinin sonucunu duyurdular Fenerbahçeye kısmi müjde, 1 yıl daha...

FENERBAHÇE'YE TEKLİF YAPILDI, 1 YIL DAHA OYNAYACAK

BarçaTimes gazetesi ise Deco'nun, Arda Güler için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaptığını duyurdu.

Habere göre; Barcelona, Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, kalan büyük kısmını ise gelecek yıl ödeyecek. Bu formülle birlikte Arda Güler, 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

BARCELONA POLE POZİSYONUNDA

Barcelona'ya yakın bir diğer gazete olan Sport, Barcelona'nın, Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında 'pol' pozisyonunda olduğunu yazdı.

2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta görev yapan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asistlik katkı yaptı.

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GALATASARAY İDDİASI

Tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Achraf Ben Ayad'ın yayınladığı haber de çok konuşuldu. Arda Güler transferi için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de görüşeceği iddia edildi.

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#Transfer#Arda Güler#Fenerbahçe

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