Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Zaha için devrede!

Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Zaha'nın transferinde karşı karşıya geldi.

Fransa'da L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Wilfried Zaha için devreye girdi.

Haberde Crystal Palace'tan ayrılacak Zaha için iki Türk takımının avantajlı olduğu belirtildi.

Bu sezon Premier League'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe ile futbolcunun temsilcileri önceki gün Londra'da buluştu. Son detaylar üzerinde konuşuldu. Türkiye'de vergi ödemeyecek olan yıldız futbolcuya, Dzeko'ya ödenen 4.2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif edildi.

Bu rakamın büyük bir kısmını da Başkan Ali Koç'un finanse edeceği iddia edildi.