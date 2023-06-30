×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği Zaha için devrede!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Galatasaray, Fenerbahçenin istediği Zaha için devrede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 15:16

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de bir süredir ilgilendiği Wilfried Zaha'ya talip olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe, Zaha'nın transferinde karşı karşıya geldi.

Fransa'da L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki Wilfried Zaha için devreye girdi.

Haberde Crystal Palace'tan ayrılacak Zaha için iki Türk takımının avantajlı olduğu belirtildi.

Bu sezon Premier League'de 27 maça çıkan Zaha, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

Gözden KaçmasınBarcelona-Arda Güler görüşmesinin sonucunu duyurdular Fenerbahçeye kısmi müjde, 1 yıl daha...Barcelona-Arda Güler görüşmesinin sonucunu duyurdular! Fenerbahçe'ye kısmi müjde, 1 yıl daha...Haberi görüntüle

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe ile futbolcunun temsilcileri önceki gün Londra'da buluştu. Son detaylar üzerinde konuşuldu. Türkiye'de vergi ödemeyecek olan yıldız futbolcuya, Dzeko'ya ödenen 4.2 milyon Euro'ya yakın bir ücret teklif edildi.

Bu rakamın büyük bir kısmını da Başkan Ali Koç'un finanse edeceği iddia edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası