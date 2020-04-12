FIFA ve UEFA 7.5 milyar euroya hükmediyor

Salgın sebebiyle futbol organizasyonlarının durması, kulüplerin gelirlerini kaybetmesine neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen FIFA, kulüpler için bir fon oluşturacağını açıklarken, UEFA da maddi olarak zor günlerden geçen kulüpler için kolaylık sağlayacağını duyurdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Acil yardım fonu sayesinde son 4 yıldır birlikte yaptığımız çalışmalar dolayısıyla mali olarak çok güçlü konumdayız. Bu, FIFA’nın değil futbolun parası. Bize ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek görevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında” diyerek, futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceklerini ve asla yalnız olmadıklarını belirtti. Peki, futbolun zirvesi olan FIFA ve UEFA’nın toplam geliri ne kadar? Kulüplere maddi yardım yapacağını açıklayan FIFA’nın toplam geliri yaklaşık 4.5 milyar euro. Bunun 2 milyar euroluk kısmı FIFA’nın kasasında bulunan nakit rezervi. FIFA da bu rezervi kullanarak hükümetlerin pandemide kuruluşları ve insanları koruduğu gibi, kulüpleri korumak istiyor. Bu kaynağı kullanmak için FIFA yönetim kurulundan gelecek onay bekleniyor.

KULÜPLER iÇiN HAREKETE GEÇTiLER

Kulüpler için düğmeye resmen basan bir diğer kuruluş ise UEFA oldu. EURO 2020’nin bile ertelendiği ortamda UEFA da harekete geçerek kulüplere maddi darboğazdan çıkmaları adına yardım eli uzattı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, borç, maaş ve transfer taksitlerini ödeme zorunluluğu 31 Mart 2020’ye kadar olan kulüplerin bu süresinin 30 Nisan 2020 tarihine ertelendiği belirtildi. Geliri yaklaşık 3 milyar euro olan UEFA kulüplerin pandemi nedeniyle yaşadığı ve kontrolü dışında gelişen tüm ekonomik olumsuzluklardan etkilenmemesi için gereken önlemlerin alınacağını duyurdu.

AVRUPA FUTBOLA NE ZAMAN DÖNECEK?

Salgın tüm kıtalarda futbolu durdurdu. Tünelin sonunda birkaç ülkede ışık var gibi görünüyor ve futbola yeniden dönmek için planlar yapılıyor. Peki, Avrupa’nın 5 büyük liginde son durum ne?

iNGiLTERE PREMIER LiG: HAZiRAN iÇiN SÖZ KESTiLER

Lig yönetimi ile hükümet arasında yapılan görüşmelerde büyük bir aşama kaydedildi ve ligin haziran ayında kapalı kapılar ardında başlaması yönünde geçici bir anlaşmaya varıldı. 20 kulübün üst düzey yetkilileriyle görüşüldü maçların yeniden başlamasıyla ilgili bir plan hazırlandı.

ALMANYA BUNDESLIGA: ANTRENMANLAR BAŞLADI

Tüm Bundesliga kulüpleri saha içi enfeksiyon riskini azaltmak için katı sosyal mesafe düzenlemeleriyle bu hafta antrenmanlara geri döndü. Alman Futbol Ligi (DFL) 17 Nisan’da tekrar toplanacak ve sezonun mayıs ayının başında devam etme planını değerlendirecek.

iSPANYA LA LIGA: ÜÇ SEÇENEKLi PLAN HAZIRLANIYOR

Mayıs sonunda yeniden futbola dönmek için kulüplere özel bir ‘antrenman protokolü’ hazırlandı. Olağanüstü halin 26 Nisan’da sona ereceği İspanya’da La Liga, UEFA ile 28 Mayıs, 6 Haziran ve 28 Haziran olmak üzere üç olası tarih üzerinde çalışıyor.

iTALYA SERIE A: HiÇBiR ŞEY BELLi DEĞiL

Burada kulüplerin geleceği hala belirsiz. Bazı takımlar futbola geri dönmeyi düşünmüyor ve birçok yabancı oyuncu kulüplerin çağrısına rağmen İtalya’ya dönmeyi reddediyor.

FRANSA LIGUE 1: ÖNCELiKLi SORUNLARI PARA

Avrupa’daki diğer büyük liglerin aksine Fransa’da futbola ne zaman geri dönebileceği konusunda somut bir görüşme yok. Bunun yerine finansal felaketin nasıl önüne geçileceği konusunda sürekli görüşmeler yapılıyor.

FIFA 4.5 MiLYAR EUROYU NERELERDEN KAZANIYOR?

TV Geliri: %50 · Sponsorluk / Ticari Haklar: %26 · Lisans Hakları: %9 · Bilet Gelirleri: %10 · Diğer Gelirler: %5

UEFA 3 MiLYAR EUROYU NERELERDEN KAZANIYOR?

· TV Geliri: %80 · Sponsorluk / Ticari Haklar: %16 · Bilet Gelirleri: %2 · Diğer Gelirler: %2