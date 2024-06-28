EURO 2024'e Türkiye damgası!

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F Grubu’nu 6 puan ve averaj farkıyla Portekiz’in ardından ikinci sırada bitirerek tur atlayan A Milli Takımımız, bu ‘ilk’lerin 2’sine imza attı. Arda Güler, tüm Avrupa şampiyonalarında ilk maçında gol atan en genç oyuncusu olurken, Türkiye-Çekya maçında da kart rekoru kırıldı.

138 BİN SEYİRCİYLE TRİBÜNLERİN LİDERİYİZ

EURO 2024’teki ilk iki maçta BVB Dortmund Stadı’nın dünyaca ünlü Sarı Duvar’ını kırmızıya boyayan Türk taraftarlar, turnuvadaki 3. karşılaşmalar sonunda 138 bin kişiyle tribünleri en çok dolduran ülke oldu. Ev sahibi Almanya’nın bile oldukça önünde Türkiye coşkulu taraftarıyla turnuvanın bu alanda da en çok dikkat çeken ülkesi olmayı başardı.

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36 MAÇTA 81 GOL ATILDI

Grup aşamasında oynanan 36 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2.25 olarak gerçekleşti. Goller, 67 farklı futbolcudan geldi.

7 FUTBOLCU KALELERİ ŞAŞIRDI

Almanya’da Rüdiger, İtalya’da Calafiori, Hollanda’da Malen, Arnavutluk’ta Gjasula, Avusturya’da Wöber, Çekya’da Hranac ve Türkiye’de Samet kendi kalelerine gol attı.

C GRUBU'NDA SADECE 7 GOL

Şampiyonada en az gol C Grubu’nda atıldı. İngiltere, Danimarka, Slovenya ve Sırbistan’ın yer aldığı C Grubu’nda oynanan 6 maçta toplam 7 kez gol sesi çıkabildi.

ASİST KRALLIĞI NEFES NEFESE

Asist krallığının zirvesini 2’şer asistle 6 futbolcu paylaşıyor: İsviçreli Freuler, Rumen Man, Hırvat Budimir, Slovak Kucka, Avusturyalı Prass, Hollandalı Ake.

18 SARI, 2 KIRMIZI KART

Rumen hakem Istvan Kovacs’ın 18 sarı, 2 kırmızı kart çıkardığı Türkiye-Çekya maçı, Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla kart gösterilen müsabaka oldu.

TURNUVANIN EN ŞANSSIZ TAKIMI UKRAYNA

Romanya, Belçika ve Slovakya ile E Grubu’nda yer alan Ukrayna, diğer tüm rakipleri gibi 4 puan toplamasına karşın averajda geride kalarak şampiyonaya veda etti. Büyük turnuvalara en çok katılan ülkelerden İskoçya, bir kez daha grup aşamasını geçemedi. İskoçlar, 8 Dünya Kupası ve 4 kez Avrupa Şampiyonası finallerine mücadele etti ancak hiçbirinde gruptan çıkamadı.

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EN SÜRPRİZ TAKIMLAR AVUSTURYA VE GÜRCİSTAN

Futbolda sürpriz takımlar için kullanılan ‘dark horse’ tabirini bu turnuvada Avusturya ve Gürcistan için söyleyebiliriz. ‘Ölüm Grubu’ olarak adlandırılan D Grubu’nda Fransa, Hollanda ve Polonya ile eşleşen Avusturya, 6 puanla rakiplerini geçerek lider oldu. Gürcistan da tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada 4 puan toplayarak tur atlamayı başardı.

MİLLİ TAKIM KASADA DA KAZANDI

2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alıp ikinci tura yükselen A Milli Futbol Takımı, bu başarısının karşılığında 12 milyon 750 bin Euro (yaklaşık 418 milyon TL) para ödülünün sahibi oldu. Turnuvaya katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin Euro alan milliler, grupta elde ettiği 2 galibiyet için 2 milyon Euro, son 16 turuna kaldığı için de 1.5 milyon Euro kazandı.

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TESADÜFÜN BU KADARI

EURO 2024 F Grubu’nu lider bitiren Portekiz ile Türkiye’nin performansları büyük bir tesadüfü ortaya çıkardı. EURO 2008’de de aynı grupta yer alan iki takım, o turnuvanın grup aşamasında sergilediği performansın aynısını EURO 2024’te de gösterdi. Lider Portekiz 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puan toplarken, 5 gol atıp 3 gol yedi ve grubu artı 2 averajla bitirdi. Türkiye de 3 maçın 2’sini kazanıp diğerini kaybetti ve 5’er gol atıp yedi. Hatırlanacağı üzere Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en büyük başarısını EURO 2008’de üçüncü olarak elde etmişti.

EN SKORER TAKIM ALMANYA

EURO 2024 gruplarında en çok gol atan takım ev sahibi Almanya (8) oldu. En az gol sevinci yaşayan ekip Sırbistan (1). En az golle lider olan takım ise İngiltere (2).

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EN GOLCÜ FUTBOLCU: MIKAUTADZE

Gürcistan forveti Georges Mikautadze, 3 golle en skorer futbolcu. Alman Musiala, Füllkrug, Rumen Marin, Hollandalı Gakpo ve Slovak Schranz 2’şer gol attı.

EN GENÇ GOLCÜ: ARDA GÜLER

EURO 2024’ün grup aşamasında gol atan 67 oyuncu içinde en genci Arda Güler’di. Arda, 19 yaş 114 gün ile, çıktığı ilk Avrupa Şampiyonası maçında gol atan en genç isim de oldu.

BAJRAMI JET HIZIYLA ATTI

B Grubu’nda İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Arnavut futbolcu Nedim Bajrami, Avrupa şampiyonalarının en erken golü rekorunu eline geçirdi.

LUKAKU'NUN VAR ŞANSSIZLIĞI

Belçika Milli Takımı’nın santfroru Romelu Lukaku’nun Slovakya maçında 2 ve Romanya karşılaşmasındaki 1 golü, VAR incemeleri sonucu geçersiz sayıldı.

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MODRIC DE TARİHE GEÇTİ

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, 38 yaş 289 günlükken İtalya filelerine gönderdiği topla, Avrupa Şampiyonası tarihinin en yaşlı golcüsü olarak kayıtlara geçti.

İSPANYA KALEYE DUVAR ÖRDÜ

İspanya, turnuvanın grup etabında kalesini en çok gole kapatan takım oldu. Matadorların kalecisi ve savunması 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

MAMARDASHVILI 20 KURTARIŞ YAPTI

Kaleciler arasında en fazla kurtarışı 20 kezle Gürcistan’ın file bekçisi Giorgi Mamardashvili yaptı. Tecrübeli file bekçisi, buna karşın kalesinde 4 gole engel olamadı.