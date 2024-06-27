Türkiye eşleşmesi, Avusturya basınında! 6-1'e vurgu yaptılar: Türkler intikam peşinde

Haberin Devamı

A Milli Takımımız, EURO 2024'te mücadele ettiği F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşti.

Avusturya - Türkiye maçı, 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de oynanacak.

Avusturya basını, Türkiye eşleşmesini manşetlerine taşıdı.

6-1 VURGUSU

Ülkenin önce gelen haber sitelerinden Kurier, Avusturya'nın Mart ayında Türkiye'yi 6-1 mağlup ettiği hazırlık maçına vurgu yapıp; 'Ralf Rangnick'in takımı, grubun son maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenen Türkiye ile 2 Temmuz'da karşılaşacak. Avusturya'nın Mart ayında 6-1 kazandığı Türk takımında eksikler var: defans oyuncusu Akaydın'ın yanı sıra kaptan Çalhanoğlu da cezalı.' ifadelerini kullandı.

KLEINE ZEITUNG: RAKİBİMİZ TÜRKİYE

Ülkenin önemli gazetelerinden Kleine Zeitung ise Türkiye eşleşmesinden şu ifadelerle bahsetti: Avusturya, EURO 2024 son 16 turunda Salı günü Leipzig'de Türkiye ile karşılaşacak. Türkler Çarşamba akşamı Hamburg'da Çek Cumhuriyeti karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetle F Grubunda ikinci sırayı aldılar. Samet Akaydın ve Hakan Çalhanoğlu'nun turnuvadaki ikinci sarı kartlarını gördüler ve cezalı duruma düştüler. Bu, Avusturya için iyi haber.

Haberin Devamı

"SÜPER YILDIZ VE SAVUNMA ŞEFİ YOK"

Salzburger Nachrichten'de Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in cezalı olmaları vurgulandı.

Polonya ve Hollanda'yı mağlup eden Avusturya, grubu lider tamamlayıp Türkiye ile eşleşti. Avusturya'nın Türkiye ile ilgili güzel anıları var. Başarılı antrenör Ralf Rangnick'in takımı Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'ndan kısa bir süre önce bir hazırlık maçında 6-1 gibi net bir skorla kazanmıştı, ancak dikkat edin: Türkler, Viyana'da en iyi takımlarını sahaya sürmediler ve maçın gidişatı açıkça Avusturya'nın lehine gelişti. Türklerin süper yıldızı Hakan Çalhanoğlu ve savunma şefi Samet Akaydin cezalı olmaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

"TÜRKLER İNTİKAM PEŞİNDE"

Ülkedeki haberlerin çoğunda Mart ayında Ernst Happel'de oynanan ve 6-1 biten maçla ilgili bilgiler yer aldı. Haberlerde 'Türkler 6 golün intikamını hedefliyor. Bu maça çok daha hırslı çıkacaklar.' denildi.

Haberin Devamı

ARNAUTOVIC: ŞARTLAR EŞİT

Avusturya'nın golcüsü Marko Arnautovic, Türkiye eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi: Turu geçen takımlar sonuç olarak turnuvadaki en iyi takımlar. Eleme turu aşamasında her şey olabilir. Şartlar eşit. Kazanmak zorundasınız.