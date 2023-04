Elit liglerde şampiyon olan Türkler

Haberin Devamı

Şimdi Halis Yen ve birlikte çalıştığı Serdal Güvenç hem kulüp tarihinde hem elit liglerde şampiyon olan ilk Türk teknik adamlar olarak tarihe geçti. Bu sezon Sint Truiden U16 takımıyla Elit Lig’de 24 maç oynayıp 18’ini kazanan Türk teknik adamlar bitime 3 hafta kala şampiyon oldular. Takım sadece 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken 53 gol atıp 15 gol yedi.

6 OYUNCUYA MİLLİ DAVET

Halis Yen elde ettikleri başarıyı ve takımın oyun planını nasıl açıklıyor; “Takımımız agresif ön alan baskısı ile oynuyor. Saha içi konumlanma konusunda yaptığımız çalışmaların karşılığını bu sezon en iyi şekilde aldık. Hem hücumda çok iyi çoğalan hem de defansta bu sezon en az gol yiyen ekip olmayı başardık. Takımda 6 tane alt yaş milli takımlarından davet alan futbolcumuz var. Bunlardan 5’i Belçika bir diğeri ise Gine’ye devamlı davet alıyor.” Genç milli takımlarda yeni bir yapılanmaya giden ve akademiler için Belçikalı firmalarla çalışan TFF futbolumuzun geleceği için bu Türk teknik adamları mutlaka değerlendirmeli.

FUTSALIN FUTBOLDAKİ YÜKSELİŞİ

“Arjantin'de küçük bir çocukken kulübüm için futsal oynadım. Çok eğlenceliydi ve bugün olduğum kişi olmama gerçekten yardımcı oldu...” Bu sözler Arjantin’deki pek çok çocuk gibi futsal oynayarak büyüyen Lionel Messi’ye ait. Arjantin özellikle 2016 Futsal Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra Brezilya ve Portekiz’le birlikte bu alanda bir süper güç haline geldi. Özellikle River Plate, altı yaş üstü oyuncularla erkek, kadın ve gençlik takımlarıyla futsal takımına sahip ülkedeki birkaç profesyonel futbol kulübünden biri.

GUARDIOLA FUTSALI KOPYALIYOR

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, alanı çevreleme ve daha fazla boşluk yaratmak için futsaldan birçok konsept kopyalamaya başladı. Özellikle rakip oyuncuların dikkatlerini dağıtmayı ve oyuncuları için alan yaratmayı başardığı birçok rotasyon görüyoruz.

HIZLI VE DOĞRU KARAR VERME

Peki futsal son yıllarda neden popüler oldu ve futbolla bağı neden bu kadar arttı? Futsal, küçük bir sahada oynandığı için, top sürekli oyunda kalır ve hızlı hareket eder. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak talepkârdır. Bu da beraberinde hızlı ve doğru karar vermeyi getirirken, oyuncuların topla olan ilişkisini ve teknik kapasitesini de artırır. Dünya Kupası boyunca Messi, McCallister ve Julian Alvarez arasındaki bağlantı ve baskı anlarında hızlı kararlar yine futsal eğitiminden geliyor.

AJAX 'GELECEK İÇİN' ÇALIŞIYOR

Veri bilimi ve analitiği konusunda uzun yıllardır çalışmalar yapan Ajax kulübü Spor Bilimcisi Vosse de Boode liderliğinde bu alanda bambaşka bir futbol modeli inşa etmeye devam ediyor. Adidas Performans Merkezi’nin içinde 3D biyomekanik kameralar, kızılötesi kameralar, EMG (elektromiyografi), kuvvet plakaları ve yüksek hızlı kameralar gibi teknolojik aletlere sahipler. Oyuncuların vuruş anlarını filme alan kamera odalarında taktıkları gözlükler sayesinde neye baktıklarından, atışı nereye yapacaklarına kadar her anı tespit ediyorlar. Ajax’ın spor bilimi ve veri analitiği bölümünde 13 tam zamanlı çalışanın yanı sıra Amsterdam’daki üniversitelerle yakın işbirliği var. Bugüne kadar oyuncu tepki süresi, bakış davranışı, yürüyüş analizi, güç ve hız arasındaki ilişki, kaleci refleks hızı ve şut analizi üzerine araştırma projeleri yapıldı. Felsefesini “gelecek için” olarak açıklayan Ajax yeni şeyler denemeye ve kendine has bir futbol modeli inşa etmek için her türlü yeniliği denemeye devam edecek gibi gözüküyor.