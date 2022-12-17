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Her Dünya Kupası’nda olduğu gibi bu turnuvada da pek çok futbolcu değerine değer kattı. Özellikle Fas Milli Takımı’nda forma giyen çok sayıda futbolcu şimdiden dünyanın büyük kulüplerinin transfer listesine girdi. Turnuva öncesi adı sanı bilinmeyen bazı oyuncuların fiyatı bile on milyonlarca Euro’ya çıktı. ‘2022 Dünya Kupası’nın gerçek kazananları’ diyebileceğimiz futbolcuların bazılarını şöyle listelemek mümkün...

Azzadine Ounahi(Fas)

Kupanın sürpriz ekibi Fas’ın başarısında büyük payı bulunan Ounahi’ye İngiltere’nin Leicester City, Wolverhampton ve West Ham takımları talip. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu geçen sezon 3. Lig ekibi US Avranches’ten bedelsiz olarak kadrosuna katan Angers, şimdi tam 40 milyon sterlin istiyor! Oyuncuya talip olan İngiliz kulüpleri ise 20 milyon sterlin ödemeye hazır.

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Sofyan Amrabat(Fas)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Dünya Kupası’nın en iyi orta saha oyuncusu” dediği 26 yaşındaki Amrabat’ın adı Chelsea, Liverpool, West Ham, Newcastle ve Atletico Madrid kulüpleriyle anılıyor. Halen forma giydiği Fiorentina’nın, 2020 yılında 20 milyon Euro’ya aldığı futbolcuyu 50 milyon Euro civarında bir rakama bırakmaya razı olacağı belirtiliyor.

Yusuf En Nesyri(Fas)

Çeyrek finalde Portekiz’e karşı performansı ve attığı golle pek çok takımda olumlu bir izlenim bırakan 25 yaşındaki forvet için West Ham yeniden devreye girdi. 2020’de 20 milyon Euro’ya geldiği Sevilla’da, sakatlıklar nedeniyle bekleneni veremeyen En Nesyri için 2022 Dünya Kupası ‘yeniden doğuş’ turnuvası oldu. Futbolcunun yine 20 milyon Euro’ya satılması bekleniyor.

Cody Gakpo(Hollanda)

Manchester United’ın zaten uzun süredir listesinde olan Hollandalı forvet için PSV Eindhoven, 40 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep ediyor. Leeds United, geçtiğimiz ağustos ayında 26 milyon sterlin artı 11 milyon sterlin bonus teklif etmiş ancak Hollanda kulübü reddetmişti. Dünya Kupası’nda yıldızını daha da parlatan 23 yaşındaki Gakpo, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden bir kulüpte oynamak istiyor.

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Josko Gvardiol(Hırvatistan)

Arjantin'e 3-0 yenildikleri yarı final maçında Lionel Messi’den hayatının dersini alan(!) 20 yaşındaki Gvardiol, dünyanın en iyi genç savunmacılarından biri olarak görülüyor. Chelsea, geçen yaz 77 milyon sterlin teklif etmesine rağmen oyuncuyu RB Leipzig’den alamadı. Şimdilerde Manchester United, Manchester City, Tottenham ve Real Madrid onun için sıraya girmiş durumda. RB Leipzig ise bonservis için 100 milyon sterlinlik bir teklif bekliyor.

Enzo Fernandez(Arjantin)

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yaz 12 milyon Euro’ya River Plate’ten Benfica’ya transfer olmuştu. Portekiz kulübünde 48 maça çıkıp 13 gol, 12 asist üreterek dikkatleri üzerine çeken Fernandez, Dünya Kupası’nda oynadığı futbolla değerine değer kattı. Benfica’nın genç oyuncu için Liverpool ile anlaşmaya vardığı söyleniyor. Konuşulan rakam ise daha şimdiden 105 milyon sterlin.

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Jude Bellingham(İngiltere)

İngilizlerin yeni gözbebeği Bellingham bu turnuvada da mükemmel işlere imza attı. Liverpool’un önceliği Enzo Fernandez ile birlikte onu transfet etmek. Diğer taraftan Manchester City, Chelsea, United ve Real Madrid de sırada. Borussia Dortmund’da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun 120 milyon sterlin civarında bir rakama satılması mümkün.

Joao Felix(Atletico Madrid)

Uzun zamandır Atletico’da mutsuz olan Felix menajerinden kulüp bulmasını istedi. Atletico da 113 milyon sterline mal olan 23 yaşındaki oyuncuyu bu civarda bir paraya satmak istiyor. Chelsea, Arsenal ve Manchester United’a teklif edildi ancak maliyetinin fazla oluşu en büyük sorun. Genç oyuncu Dünya Kupası’nda 4 maça çıkarken 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

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MESSI FORMASI SATILMIYOR ÇÜNKÜ STOKLARDA BİLE YOK

Arjantin'i finale taşıyan Lionel Messi, yarın kariyerindeki ilk Dünya Kupası’nı kazanmak için sahaya çıkacak. Bu heyecanı Messi forması giyerek yaşamak isteyenler ise büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Zira Tokyo’dan Madrid’e, Doha’dan Buenos Aires’e kadar dünyadaki hiçbir Adidas mağazasında 10 numaralı Messi forması bulunmuyor.

TALEPLERİ KARŞILAMAK İMKANSIZ

Arjantin’in finale yükselmesiyle birlikte Messi’nin mükemmel bir performans göstermesi tüm dünyada yıldız futbolcunun formasına olan talebi doruk noktasına çıkardı. Stokları tükenen Adidas firması yetkilileri, astronomik düzeydeki talebi karşılamalarının imkansız olduğunu belirtti.

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ZAMANA KARŞI

Firmadan yapılan açıklamada, “Arjantin’in Dünya Kupası’nı kazanması halinde Arjantin ve Messi formalarının mümkün olan en kısa sürede dünyanın birçok yerinde satışa sunulması için zamana karşı çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

BREZİLYA DÖNÜŞÜ PARTİ YAPAN NEYMAR'A ÖFKE

Milli takımlarının Dünya Kupası’na çeyrek finalde elenmesiyle büyük şok yaşayan Brezilya’da yaşanan bir gelişme, milli futbolculara olan öfkeyi daha da artırdı. Turnuva sonrası ülkelerine dönen oyunculardan Neymar ve Antony’nin, Sao Paulo kentinde Neymar’ın kız kardeşinin evinde bir parti düzenlemesi ülkede tepkiye yol açtı.

SERGIO BUSQUETS MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Dünya Kupası’na son 16 turunda veda eden İspanya Milli Takımı’nın kaptanlığını yapan Sergio Busquets, bundan böyle milli formayı giymeyeceğini açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yayınladığı veda mesajında, “Yaklaşık 15 yıl ve 143 maç sonra milli takıma veda etme zamanı geldi. Ülkemi temsil etmek ve zirveye taşımak, Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak benim için bir onurdu” dedi.

FAS, FRANSA MAÇININ HAKEMİNİ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Fas Futbol Federasyonu, Fransa’ya 2-0 kaybedilen Dünya Kupası yarı final maçının hakemi Meksikalı Cesar Ramos’u FİFA’ya şikayet etti. Faslılar, karşılaşmanın ilk yarısında Sofiane Boufal ve ikinci devrede Selim Amallah’ın rakip ceza alanında düştüğü pozisyonlarda penaltı verilmesi gerektiğini ancak hakem Ramos’un her ikisinde de devam kararı verdiğini ifade ettiler.

BENZEMA DA MADALYA ALACAK

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’ndan birkaç gün önce Fransa Milli Takımı’nın kadrosundan çıkarılan Karim Benzema, iyileşmesinin ardından Real Madrid’le antrenmanlara çıkmaya başlarken, final maçını izlemek için Katar’a gidecek. Yerine kimse alınmadığı için final maçında oynama hakkı bulunan Benzema Fransa’nın finalde alacağı sonuca göre altın veya gümüş madalyayı boynuna takacak.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA FAS'I DESTEKLİYORUM

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 2022 Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan’a karşı Fas’ı destekleyeceğini söyledi. Vucic, “Ben Arjantin ve Fas’ı destekliyorum. Komşularınızı seçemiyorsunuz, Tanrı sizi orada yaratıyor ancak dostlarınızı seçebiliyorsunuz.

HIRVATİSTAN'A ASLA GİTMEM

Deniz için Hırvatistan’a gidebilirsiniz ama ben gitmem. Hırvatistan’ı destekleyebilirsiniz de ama ben desteklemiyorum. 2022 Dünya kupası 3’üncülük maçında Fas’ı destekleyeceğim. Onlar bizim kardeşlerimiz ve Kosova’nın bağımsızlığını asla kabul etmeyecekler” ifadelerini kullandı.