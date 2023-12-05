Bu pozisyon Türkiye'de olsa ne olurdu?

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İngiltere Premier Lig’de önceki gün oynanan ve 3-3 sona eren Manchester City-Tottenham karşılaşması sezonun en zevkli mücadelelerinden birine sahne olurken, uzatma anlarında yaşanan hakem skandalı her şeyin önüne geçti...

ÖNCE ‘AVANTAJ’ DEDi

MAÇIN 90+4. dakikasında City hızlı hücuma çıkmak isterken Erling Haaland rakibinin sert müdahalesine rağmen ayağa kalkarak pozisyonu sürdürdü ve topu Jack Grealish’e attı. Hakem Simon Hooper önce avantaj kuralı uygulayıp pozisyonu devam ettirdi. Grealish iki rakibinin arasından sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda hakem Hooper düdük çalarak oyunu durdurdu ve City’nin serbest atış kullanmasını istedi.

JACK GREALiSH ŞOKE OLDU

TEK başına gole giden Grealish bu kararla büyük şaşkınlık yaşarken, Erling Haaland’ın tepkisi çok sert oldu. Hakeme küfür eden Norveçli futbolcu buna rağmen herhangi bir yaptırım görmedi. Premier Lig’de bu sezon daha önce Manchester City’nin şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Liverpool’un Tottenham’a 2-1 yenildiği maçta attığı bir gol kurallara uygun olmasına rağmen ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmıştı.

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OLAYSIZ TAMAMLANDI

O karşılaşmanın hakeminin de Simon Hooper olması dikkat çekti. Hakemin sebep olduğu skandala rağmen maç olaysız tamamlandı.



GUARDiOLA’DAN GAZETECiLERE: BANA ARTETA YORUMU YAPTIRMAYIN!

MANCHESTER City Teknik Direktörü Pep Guardiola maç sonrası basın toplantısında hakemin kararıyla ilgili konuşmak istemedi ve, “Sonraki soru. Mikel Arteta yorumu yapmayacağım” dedi. Halen Premier Lig’de liderlik koltuğunda oturan Arsenal’in teknik direktörü Arteta, geçmişte hakem hataları ile ilgili, “Utanç verici” ifadesini kullanmıştı. İspanyol teknik adam yine Hooper’ın yönettiği bir maçta verdiği kararlara çok sinirlenmiş ve onun sahada yaptığı hareketleri taklit etmesi uzun süre konuşulmuştu