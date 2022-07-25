Bayern ve Dortmund'un gölgesinde yer alan bir dünya kulübü

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Şampiyonlukları kadar 30 bin kişiyle Camp Nou’da yarattıkları atmosfer ve taraftarlarının takıma olan desteğiyle de hep dikkatleri çektiler. Elbette bu şampiyonluğun en büyük mimarı teknik direktör Oliver Glasner ve oyuncuları. Özellikle Glasner’in CV’si oldukça çarpıcı:

· LASK Linz’i Avusturya’da ikinci ligden alıp birinci lige çıkardı. Ardından takımı önce beşinci, sonra ikinci yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alıp rotasını Almanya’ya çevirdi.

· Bir sonraki durağı Wolfsburg’du. Takımın küme düşeceğini bekleyenlere yine büyük bir sürpriz yaptı ve bu takımı da Devler Ligi’ne götürdü.

· Eintracht Frankfurt macerası hiç iyi başlamadı, özellikle Bundesliga’da istenilen sonuçların uzağında kaldı. Ancak Avrupa Ligi’ni kazanıp yine Şampiyonlar Ligi’nin yolunu tuttu. Bu yazının ana konusu Glasner değil ama ona da değinmeden olmazdı. Bugün Frankfurt kültürünü ve oyuna nasıl baktıklarını anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım...

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EINTRACHT FUTBOL AKADEMİSİ AMERİKA KITASINA AÇILDI

Eintracht Frankfurt, Almanya’nın en iyi futbol akademilerinden birine sahip. Bizler Bayern’in hegemonyasında ve Borussia Dortmund’un takibi arasında gidip gelen bir Bundesliga’da onları göz ardı etsek de her yıl neredeyse akademileri üç yıldız kategorisinde en iyisi olmayı başarıyor. 6 yıl önce küme düşmekten son anda kurtulmaları tüm yatırımlarını yeniden altyapıya yönlendirmelerine neden oldu. 2020 yılından bu yana da ABD, Kanada ve Meksika’da da faaliyet gösteriyorlar. Bu projelerin başında ise 15 yaşından bu yana Eintracht Frankfurt’ta hem futbol oynamış hem de teknik adamlık yapmış Akademi Başkanı Armin Kraaz yer alıyor. Bu yapıyla hem kulübü uluslararası bir yapıya dönüştürmek hem de oradaki genç yetenekleri takıma kazandırmak istiyorlar.

ULUSAL KÖPRÜLER

· Eintracht Frankfurt’un, ‘Uluslararası Köprüler Kurma’ konsepti üç maddeye dayanıyor:

1-) Kurumsal ağlar kurmak.

2-) Sportif gelişim.

3-) Profesyonel spor. Bitti mi? elbette bitmedi...

100 BİN FAZLA ÜYEYE SAHİPLER

1899’da kurulan ve 100 binden fazla üyesiyle Almanya’nın en büyük 5. spor kulübünün bulunduğu Frankfurt şehrinde bir milyondan az insan yaşıyor. Düşük nüfusuna karşın Londra, Paris veya New York gibi çok katmanlı bir yapıya sahip olan şehrin sakinleri kendilerini dünyanın en küçük metropolü olarak görüyorlar. Kulübün taraftar portföyünde iş adamları, finansçılar, bankacılar ve avukatlar yer alıyor

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IRKÇILIĞA YER YOK

Kulüp, pandemi sırasında topluluk duygusunu güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi aileleri ulaşmak için yapılan kampanya ve sosyal projeleri destekledi. Eintracht Frankfurt aynı zamanda ayrımcılığın, ırkçılığın ve homofobinin her türlüsüne şiddetle karşı çıkan ‘Irkçılığa yer yok!’ girişimine de tam destek veriyor. Kırmızı siyahlı kulüp tüm çevresel, sosyal ve yönetişim yönlerinde de sürekli gelişmeye çalışıyor.

REAL MADRID İLE 62 YIL SONRA RÖVANŞ

Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Real Madrid ile UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak Eintracht Frankfurt. Bu sadece bir finalden ibaret olmayacak onlar için. 1960’taki Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin de bir rövanşı olacak. O gün 4 gol Puskas, 3 gol Di Stefano atmış ve kazanan 7-3’le Real Madrid olmuştu. Bakalım tarih bir kez daha tekerrür mü edecek yoksa Frankfurt için yeni bir dönem mi başlayacak.