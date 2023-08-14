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HABERLERYazarlar Koray Durkal Avrupa’da bu yılın peri masalını yazan Klaksvik, G.Saray’a rakip olmak üzere
Koray Durkal
Koray Durkal
Koray DurkalYazarın Tüm Yazıları

Avrupa’da bu yılın peri masalını yazan Klaksvik, G.Saray’a rakip olmak üzere

#Galatasaray#Klaksvik#Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi deyince peri masalları olmazsa olmaz.

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Bu yazın en güzel hikayelerinden birini Galatasaray’ın bir sonraki turdaki muhtemel rakiplerinden Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik yazıyor. 5 bin nüfuslu Klaksvik kasabasının takımı, önce Macaristan’ın Ferencvaros ardından İsveç’in Haken takımlarını eleyerek adını Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yazdırdı. Bu bile ülke futbolu adına bir ilkti. Ancak onlar yetinmedi ve Norveç temsilcisi Molde’yi ilk maçta 2-1 yenerek şaşırtmaya devam ettiler. Ve şimdi turu geçerlerse rakipleri Galatasaray olacak. Ama bu takımın hikayesi bunlarla da sınırlı değil...

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KALECiLERi 2021’DE EMEKLi OLUP ELEKTRiKÇiLiĞE BAŞLADI

Takımın en çarpıcı hikayesi kaleci Jonathan Johansson‘a ait. 2021 yılında motivasyon kaybı nedeniyle futbolu bırakan ve elektrikçiliğe başlayan Johansson, 2023’te amatör bir takımda nostalji olsun diye savunma oyuncusu olarak oynamaya başladı. Bir süre sonra Klavsvik kalecisi sakatlanınca teknik direktör Magne Hoseth, Johansson’u takıma davet etti. Johansson iki yıldır kaleci olarak oynamadığı konusunda Hoseth’i uyarmasına rağmen Norveçli teknik adam ısrarında haklı çıktı ve iki ön elemenin kilit ismi olmayı başardı.

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AVRUPA’DAKi 8 GOLÜN 6’SINI BiR ŞiRKETiN CEO’SU OLAN ARNi FREDERiKSBERG ATTI

Klaksvik takımının bir diğer öne çıkan ismi de Arni Frederiksberg oldu. Takımın şimdiye kadar kaydettiği 8 golün 6’sını atan ve gıda satan bir şirketin CEO’su olan 31 yaşındaki futbolcu, yaşadıklarını “Yaptıklarımızı özümsemek hala zor. Bu inanılmaz bir şey. Avrupa sahnesinde oynayabileceğimi hiç düşünmemiştim. İlk turda Ferencvaros’u elediğimizde bu çocuklarıma anlatmak için iyi bir anı olacak diye düşündüm, ama sonrasında olacakları hiç hayal etmemiştim” sözleriyle anlattı. Galatasaray’a rakip olur ya da olmaz bilinmez ancak bu mütevazı takım yaptıklarıyla Avrupa futbolunda daha şimdiden güzel ve unutulmaz bir tat bıraktı.

#Galatasaray#Klaksvik#Şampiyonlar Ligi
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