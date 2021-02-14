Alisson Becker; Ozan Kabak’ı yaktı, Çağlar’ı sevindirdi

Premier Lig’de Leicester City, konuk ettiği Liverpool’u 3-1 yenerek ‘şampiyonluk yarışında ben de varım’ dedi. Ev sahibinde Çağlar Söyüncü ile konuk ekipte Ozan Kabak’ın 90 dakika oynadığı maçta Leicester’ın diğer Türk yıldızı Cengiz Ünder yedek bekledi.

LiVERPOOL DAHA ATAKTI

Maça etkili başlayan Liverpool, ilk 30 dakikada oyunu rakip sahaya yıktı. Kırmızılar, yakaladığı pozisyonlarda önce Leicester savunmasına, ardından kaleci Schmeichel’a takılırken, Çağlar ilk yarıda 5 kritik dokunuşa imza attı. İlk devre golsüz kapandı.

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İkinci yarıda tempo arttı. 67. dakikada Firmino’nun şapka çıkarılacak asistini aynı güzellikte değerlendiren Salah, takımını 1-0 öne geçirdi. 78. dakika maçın ‘kader anı’ oldu. Leicester’ın soldan kullandığı serbest atışı kullanan Harvey Barnes, topu filelere gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon, VAR kararıyla gol sayıldı: 1-1. 81’de savunma arkasına atılan topa Ozan Kabak, ceza sahası dışına çıkan kaleci Alisson ile çarpışınca boşta kalan topu Jamie Vardy, filelere gönderdi: 2-1. Sahanın en iyilerinden biri olan Barnes 85’te bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 3-1.

LiVERPOOL’A VAR YARAMIYOR

VAR ile iptal edilen Liverpool golü: 6

VAR ile verilen Liverpool golü: 0

VAR ile rakiplere verilen gol: 3

VAR ile rakiplerin iptal edilen golü: 1

VAR ile iptal edilen Liverpool penaltısı: 1

VAR ile rakibe verilen penaltı: 3

ALiSSON’DA KARiUS SENDROMU MU BAŞLADI?

4-1 kaybedilen Manchester City maçının ardından Leicester City karşısında yaptığı hatalarla Liverpool’un yenilmesine neden olan kaleci Alisson Becker’in yaşadığı durum akıllara Lorius Karius’u getirdi. Liverpool’a bir Şampiyonlar Ligi kupasına mal olan hatalarıyla hafızalara kazınan Karius’tan sonra Alisson’un da son dönemde çöküşe geçmesi dikkat çekici.

MANCHESTER CiTY iLKAY’LA UÇUYOR

Premier Lig’in lideri Manchester City, sahasında Tottenham’ı 3-0 yendi. City’nin gollerini 23’te penaltıdan Rodri ile İlkay Gündoğan (Dk.50 ve 66) attı. 69’da sakatlanarak oyundan çıkan İlkay, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı. Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan City, ligde 1 maç eksiğine karşın 53 puanla zirvede. İkinci sıradaki Leicester’ın ise 46 puanı bulunuyor.

NAPOLi, JUVE’Yi DEViRDi

İtalya Serie A’da Napoli, evinde Juventus’u 1-0 yendi. 30. dakikada Chiellini’nin ceza sahasında Rrahmani’ye yaptığı harekete hakem, VAR yardımıyla penaltı verdi. Atışı kullanan İnsigne, golü attı. Juve’de Merih Demiral oynamadı.