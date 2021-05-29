1.8 milyar euroluk kupa maçını kim kazanacak?

Yaşamlarını futbola adayan iki teknik adam bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak.

NEFESLER TUTULACAK

1 milyar Euro’luk değeriyle dünyanın en değerli üç kadrosundan birine sahip olan Manchester City ile 780 milyon Euro’luk Chelsea arasındaki mücadele sonrası Kupa 1 sahibini bulacak. TSi 22.00’de başlayacak ve İspanyol hakem Mateu Lahoz’un yöneteceği maç beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak

M.CITY İLK PEŞİNDE

Guardiola’lı Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, Tuchel’li Chelsea daha önce 2012’de Kupa 1’i müzesine götürmüştü.

HAYALLERİ SÜPER LİG'İN ÖTESİNDE OLANLAR

Süper Lig’de sezon sona erdi. Sergen Yalçın liderliğinde Beşiktaş, müthiş bir öyküyle Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı. Altyapısında yetiştiği Beşiktaş’la hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayarak bir ilki gerçekleştiren Yalçın, tartışmasız bu sezonun en başarılı teknik adamı. Ancak gösterdikleri performansla en az Sergen Yalçın kadar kıymetli işlere imza atan teknik adamlar da yok değildi. Onlardan ilki ligin yeni rengi Hatayspor’un teknik patronu Ömer Erdoğan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Alanyaspor’un başarılı hocası Çağdan Atan

POLEMİKTEN UZAKLAR

Belki de uzun yıllardır özlediğimiz teknik adamlık modeline onlarla birlikte yavaş yavaş kavuşuyoruz. Vizyonlarıyla, sahadaki duruşlarıyla, polemiklerden uzak, sadece futbolu konuşan, hayalleri bu ligin çok ötesinde olan genç teknik adamlar onlar.

ÖMER ERDOĞAN'IN İDOLÜ KLOPP, HAYALİ BUNDESLIGA

Teknik adamlığa başlamadan önce Klopp, Tuchel, Schmidt, Favre ve Hiddink gibi ünlü hocaların antrenmanlarını yakından izleyen ve staj yapan Ömer Erdoğan tam bir analiz tutkunu. Detaylara fazlasıyla önem veren bir teknik adam ve sürekli gelişime açık. İngilizce ve Almanca dillerini biliyor ama Portekizce ve Fransızca öğrenmek için de kolları sıvamış.

ÖĞRENMEYE AÇ VE ENERJİK

Hatay Yönetimi’nin onu seçmesi de öğrenmeye, kendini geliştirmeye aç, enerji dolu bir hoca olmasından kaynaklı. Ve en büyük idolü Klopp gibi önce başarılı olmak, ardından da kendini Bundesliga’da ispatlamak istiyor. Duruşuyla, oynatmak istediği futbolla ve iletişimiyle şimdiden pek çok genç teknik adama rol model olan Erdoğan, hayallerinin peşinden koşmaya devam edecek gibi.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN ÇİZDİĞİ PORTRE UMUT VERİCİ

Geriden oyun kurmayı futbolunun merkezine alan ve rakiplerine oyununu kabul ettirerek saygı duyulacak bir takım yaratan Çağdaş Atan gerçekten de ismi gibi son yıllardaki en çağdaş teknik direktörlerden. Yaklaşık 5 yıl Sergen Yalçın’ın yanında yardımcılık yaptıktan sonra Alanyaspor ile teknik direktörlükte ilk yılı olmasına rağmen çizdiği portre daha şimdiden gelecek için umut verici. Alanya’nın hücum zenginliğini artıran, Half Space’lere, Asist Zone’lara daha çok önem veren Atan, saha kenarında da ilham aldığı Obradovic gibi bir lider.