Özetle geçmiş olsun

Bir istikrar abidesi olarak forma giydiği dönemde efsaneye dönüşmeyi başaran, futboluyla olduğu kadar sağlam karakteriyle de nam salan, şan kazanan oyunculardan Muslera. Büyük futbolcuların bile çok azına nasip olan ‘rakip oyuncular ve taraftarlarca da sevilen’ bir kahramana dönüşmenin kolay olmadığını biraz futbol seyretmiş herkes bilir...

Galatasaray’da profesyonel futbolcu olarak görev yaparken pek çok kupa kaldırdı, ‘daha kârlı transferler’ peşinde menajer koşturmadı, gücünün hep maksimumuyla oynamaya çalıştı ve çoğunlukla oynadı... Formasını hep yüceltti... Şimdi, “Ne o yahu? Muslera futbolu bırakmış gibi anlatıyorsun” diyebilirsiniz haklı olarak. Muslera’nın iyi dileklerle, dualarla, Galatasaray taraftarı başta olmak üzere futbolseverlerin sevgisiyle bu ağır sakatlığı aşacağına ben de eminim. Ancak dün sakatlanmasıyla ambulansa taşınması arasında geçen süreçte acısı içime bu kadar işlemişken canım Muslera’dan başka bir şeyden bahsetmek istemedi.

O SAVUNMALARI MUSLERA'YA ANLATIN

Çizgi hakeminin gözünün önünde, burnunun dibinde, yanı başında iki kişinin birden ofsaytta olduğu bir pozisyonun neticesinde kırıldı Muslera’nın bacağı... “Uygulama böyle...”, “Kural şöyle...”, “Bekleyelim görelim diyoruz...” diye yapılacak savunmaları, kötü/yanlış hakemlik neticesinde kemiği kırılan Muslera’yı hastanede ziyaret ederseniz ona anlatın bence... Galatasaray Muslera’yı kaybettiği için yarışı bırakmayacak elbette; umut sürdükçe koşacaktır... “Dünkü sosyal mesafeyi biraz abartmış oyun yeterli olur mu?” veya “Takım Muslera ve Andone travmalarını atlatabilir mi?” gibi soruların cevaplarını önümüzdeki haftalarda bulacağız... Ama şu dakikadan sonra, Muslera’ya ve Andone’ye bu kadar üzülmüşken, bulunacak cevaplar umurumda olur mu? Samimi söylüyorum, olmaz... Geçmiş olsun Muslera; geçmiş olsun Andone...