Sadece 2 kişi fotoğraf çektirdi

Dünya Kupası kaldırma onuruna erişen futbolcular arasında yer alan Mesut Özil, 2 Ocak 2008’de henüz 19 yaşında iken Hürriyet Spor Servisi’ni ziyaret etmişti. O gün yanında, yakın dostları Adem Çukur ve İsmail Türedi vardı. Mesut İstanbul’a o dönem A Milli Takım’ın başında bulunan Fatih Terim’le görüşmek için gelmişti. “Hocam, sürekli oynatacaksanız Türk Milli Takımı’nı seçerim, aksi halde Almanya Milli Takımı beni bekliyor” diyen Mesut, Terim’den olumlu yanıt alamayınca Panzerler’in formasını giymeyi tercih etmişti.

‘iSMAiL GiT iŞiNE!’

Mesut, Hürriyet Spor Servisi’nin kapısından girince, “Arkadaşlar, Mesut Özil arkadaşımız yakında dünyanın en büyük futbolcusu olacak. Gelin fotoğraf çektirin, sonra sıraya girersiniz” diye seslendim. Hiç unutmam, o dönem Hürriyet Spor Müdürü olan Esat Yılmaer ve rahmetli spor yazarı Korkut Göze, “İsmail git işine” dercesine bana yan yan bakmıştı.

NEREDEN NEREYE...

Sonrasında Yılmaer ve Göze ile birlikte müdür odasına girip Mesut’la röportaj yapmıştık. Röportaj bitince sıra fotoğraf çektirme faslına geçti. Benim dışında sadece iki kişi Mesut’la hatıra fotoğrafı çektirdi! Kariyerinin henüz başında olan Mesut’un sözlerini ertesi günkü gazeteye, “Asla Türkiye’ye gelmem” başlığıyla vermiştik. Nereden nereye...