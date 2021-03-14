Maçı kazanmak ve bir yıldızı kaybetmek

Son iki maçında 5 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray mutlaka kazanmak zorundaydı. Son 5 maçında yenilmeyen Kayseri, kümede kalma mücadelesinde alınacak her puanın nimet olduğunun bilincindeydi. Futbol kalitesi ve temposu yüksek olmayan maçı, Galatasaray; Falcao ile Mustafa’nın atacağı ve attıracağı gollerle kazanmayı planlamıştı. Aynen öyle oldu. Arda, Babel, Onyekuru, Etebo, Feghouli’yi yedek bırakmak, sakat Donk ile takımdan gönderilen Belhanda’yı unutmak ve Kılınç, Akbaba ikilisiyle kenarlarda, Mustafa, Falcao ikilisiyle de çift santrfor düzeninde sahaya çıkmak, hiç kuşku yok ki bir takım riskleri getiriyordu.

TAKIMIN SiGORTASI TAYLAN

Marcao ve Luyindama ikilisinin baskı yediklerinde yaptıkları top kayıplarının golle sonuçlanmamasında Taylan’ın sigorta olarak kullanılmasından başka alternatif yoktu. Orta alanı pasla geçerek uzun ve diyagonal paslarla kenar adamları Akbaba ve Kılınç’ı ortaya hazırlamak, onların arkasında Yedlin ve Saracchi’den de aynı diyagonal topları beklemek Terim’in planıydı çünkü o topları kullanacak iki ustası vardı. İşte böyle bir organizasyonda Saracchi’nin ortasına Falcao’nun darbesiyle gelen gol, tam bir usta işiydi ve değme futbolcu, bu golü atamazdı.

FATiH TERiM’iN ŞABLONU

İkinci yarı Mustafa, Akbaba ve Fernandes’in çıkıp oyuna Kerem, Onyekuru ve Feghouli’nin girmesi, beraberlik için defans organizasyonlarını riske atan Kayserispor kalesinde 2. ve 3. golleri getirdi. Bu kontralar, Terim’in oyun akış şablonunda vardı. Maç öncesinde kendisinin de G.Saray’dan gönderildiğinin serzenişinde bulunan Terim’in Belhanda’nın olayında suskun kalması, çok kişinin yadırgadığı bir tabloydu. Bir futbolcunun maç sonrası yaptığı açıklamalarda zeminin kötü olduğunu ve oyun kalitesini engellediğini söylemesi dünyada sadece Türkiye’de mukavelesinin feshine neden olur. Tabii ki Belhanda’nın ileri gitmesi, yöneticileri suçlamasının da bir cezası olması lazım ama bu, ipleri koparmak biçiminde olmamalıydı.

HEP TARTIŞILAN BiR iSiMDi

Belhanda hep tartışılan bir isimdi. Ama yeteneği olan bir karakterdi. Yıllardır Terim’in desteğini arkasında hisseden, bu sezon 8 gol, 3 asist üreten Belhanda’nın kişiliğine değil ama oyuna katkısına ihtiyaç duyan bir Terim vardı düne kadar. Bu kritik dönemde ligin bitimine 12 hafta kala Terim neden sustu, bilinmez. Sonuç olarak G.Saray, tüm istatistiklerde önde olduğu Kayseri maçını kolay kazandı ve yarışın içinde kaldı.

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