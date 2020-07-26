Lig pandemi sonrasında şükür bitti

Uygulanan protokollerle Kovid sahaya pek yansımadı ama futbolcuları yüzde 60 psikolojik olarak etkiledi. Beşiktaş’ın Sergen’le yaptığı finiş ve üçüncü sıraya çıkması, G.Saray ve F.Bahçe’nin ilk beşin altında kalması ve Başakşehir’in şampiyonluğa ulaşması ligin sürpriz sonuçlarındandı.

ÖLÜ TOPRAĞI KALKMALI

Ligin son haftasında şampiyonluğu garantileyen Başakşehir’in 19 puan gerisinde evinde, kümede kalma hesabını hakemlerin bitiş düdüğüyle yapacak Rize önüne çıkan F.Bahçe için söylenecek tek şey Beverly Sills’in dediği gibi “Gidilmesi gereken hiçbir yolun kestirmesi yoktur.” F.Bahçe üstünde bu ölü toprağı kalkmalı, yapılan yanlışların muhasebesi çıkarılmalı, ince elenip sık dokunulmalı, F.Bahçe taraftarına ve tarihine layık bir takım ortaya çıkarılmalıdır. “Kaybolmazsak asla yeni bir yol bulamayız” diyen ünlü tiyatro yönetmeni Little Woon’un dediği doğrudur. F.Bahçe iki yıldır kaybolmuştur ve yeni bir yol bulması şarttır.

STANDARDIN ÇOK ÜSTÜNDE

Emre Belözoğlu’nun 40 yaşında futbol performansıyla dün akşam yaptığı paslar, yarattığı penaltı ve gol vuruşu takımın standardının çok üzerinde. Ama kişilik yapısı ve öfke kontrolündeki sıkıntısıyla F.Bahçe’nin yönetici kadrosunda olması kulübün bulacağı yeni yolu zorlaştırır. Yetenek işe yarar ama hırs kadar ileri götürmez. Emre, futbolculuktaki hünerleri hem de kontrolde zaman zaman zorlandığı hırsıyla zirve yaptı. Ve dünkü maçta futbol kariyerini noktalarken 7 eksikle sahaya çıkan F.Bahçe’nin yine en arzulu ismiydi. Bir maç sonrasında “Futbolcularınız yorgun mu?” diye sorulduğunda, “Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz Euro ile eve dönen baba yorgun olur. Biz değil” diyen Mourinho’nun felsefesi artık pandemi sonrasında Türk futbolcusunun hep ezberinde olmalı.

ÇAYKUR RİZE ÇOK KAÇIRDI

Maça puan arzusuyla başlayan Çaykur Rize çok gol kaçırdı. Kaleci Harun kurtarışlarıyla başarılıydı. Fenerbahçe ligi galibiyetle bitirmek istiyordu ve Malatya ile Kayseri’den gelen sonuçla rahatlayan Çaykur Rizespor önünde hedefine kolay ulaştı. VAR, hakem hataları, pandemi, siyasi kollamalar vs. derken bir lig öyle veya böyle bitti. İyi ki bitti. Kazananları Avrupa bileti alanları tebrik eder, küme düşenleri eski yerlerine tekrar bekleriz.