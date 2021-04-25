Josef’in Arabistan’da işi ne?

Son 6 maçta 2 galibiyet alıp, 9 puan kaybederek ‘oldum’ dediği şampiyonluğu riske sokan Beşiktaş’a bir doping lazımdı. Ve Beşiktaş son haftaların en başarılı performansını o doping sonrasında gösterdi. ‘Eksikleri konuşmak doğru değil, önemli olan oyuncuların sahada ne yaptığı. Aslan gibi çıkar oynarız’ cümlesini maç önünde kuran Sergen Yalçın, Aboubakar, Cenk, Larin, Atiba,Welinton ve Oğuzhan’ın yokluğunda ‘eksik yok’ deyişinden daha fazla doping yapamazdı sahaya çıkan oyuncularına.

Farklı bir futbol şahsiyeti Josef de Souza. Tam bir profesyonel. Onu 4 yıl önce Arabistan çöllerine yollayanlar ne kadar hata yapmışsa, alıp Beşiktaş’a getirenler de o kadar doğru bir işe imza atmış. Kendi stoperi ile santrforu arasında müthiş bir enerjiyle gidip gelen, en kritik pozisyonlarda topun yanında olan Josef bu mevsim Beşiktaş’ın en başarılı futbolcusu.

ESKi BEŞiKTAŞ GiBiYDi

13 dakikada atılan 4 şuttan 3’ünün gol olduğu maç penaltıya başladı. 4. dakikada Ghezzal ilk golü atarken 2 dakika sonra dağılmış Beşiktaş stoper tandemi arasında Henrique skoru eşitledi. Kayseri ilk 15 dakika müthiş bir iştah ve tam saha presle Beşiktaş’ı şaşırtırken 13.dakikada Ghezzal-Ljajic pas akışında N’Koudou çok güzel bir gol attı. Ve sonra Beşiktaş sazı eline aldı.

Tiki taka, hızlı, sert, kısa paslarla rakip ceza sahasında pozisyon arayan Beşiktaş aynı şeyi Ankaragücü maçında olduğu gibi kendi ceza sahasında yapınca sıkıntı yaşıyor. İlk yarı boyunca hızlı, paslı, rakibe baskılı oyunu sahada görünce eski Beşiktaş günlerine döndük sanki. Skoru tutmak, rakibi ceza alanında karşılamak gibi şampiyonluğa yürüyen bir takıma yakışamayan hatalar yüzünden Beşiktaş, Fenerbahçe maçının son dakikasında gelen travma golden sonra Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında da korumaya dönük futbol yüzünden puanlar kaybetti.

ENERJi VE AKIL

Dün enerjisini ve aklını iyi kullanarak Kayseri’yi ceza sahasına yaklaştırmadı. Josef tamam ama bu sezon Ghezall’ın da hakkını yememek lazım. Takımın asist kralı dün 65’te nefis bir pasla N’Koudou’ya maçı bitiren golü attırdı. Dün kendini kanıtlamak isteyen Montero, Necip, Gökhan, Ljajic ve N’Koudou, Beşiktaş’ın en kritik maçından yüzlerinin akıyla çıktılar. Kalan haftalarda her maç Beşiktaş için bir final. Dün gördükleri sarı kartla Rosier ve Necip de cezalı. Yani Fenerbahçe maçına kadar fırtına gibi esen, herkesin takdirini kazanan takımın yarısı yok. Rizespor deplasmanı bu hafta zor geçecek. Hatay ve Galatasaray maçlarında zirvenin rengi belli olur kanaatindeyim.

Ama Beşiktaşlı şunu dert etmeli; Sergen Yalçın’ın dün art arda söylediği iki cümleden hangisini ister?

1- Eksikleri konuşmak doğru değil. Aslan gibi çıkar oynarız

2- Eksikler yüzünden şablon bozuldu ve performanslar düştü. Sizce hangisi?

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