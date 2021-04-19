Bu ruh halleri 2 takıma da yetmez

Hiç kimse kendi çabasıyla çıkmadığı yükseklikte kendi çabasıyla kalamaz. Bu takımlar için de böyledir. Son 4 yıl bu aylarda şampiyonluk hesapları yapan Başakşehir şimdi kümede kalma derdinde. Bu yıl şampiyonluktan bir alt lige giden takımı da görebiliriz ligimizde. 4 yıldır zirvelerde gezen Başakşehir neden kalamadı o yükseklikte? Derler ki “Düşmek de uçmaya dahildir.”

FUTBOLUNU NASIL UNUTUR?

Vısca bu takımın çok şeyi. 88’de kazanılan penaltıyı Harun’a nişanlamasa bir beraberlik gelse değişen fazla bir şey olmazdı. Erzurum ve Rize’nin deplasmanda kazandığı, Malatya’nın 13 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldığı ligin dibindeki büyük mücadelede Başakşehir kazanmak için hiçbir şey yapmadı hatta penaltıyı bile atamadı, bu sezon kazanılan 5 penaltıdan kaçan 4.’süydü. Bir takım oynadığı futbolu nasıl unutur, nasıl bu denli sıradan bir hal alır, hayret.

KONTRATAK YAPAMAYINCA...

Kontratak gole gitmenin en kestirme yoludur. Bu tür ataklardan gol atamayan ve atan ekiplere karşı önlem alamayan ekipler başarılı olamaz. F.Bahçe bastırırken Başakşehir bir kontrada az adamla yakalanan defansı 2 pasla geçti ve Ömer Ali harika bir gol attı. F.Bahçe pres yapmadığı halde Başakşehir kendi sahasından çıkmada zorlandı, bir oyun kuramadı. Ligin yan toplardan en çok gol yiyen takımı Başakşehir en çok gol atan takımı F.Bahçe’nin Szalai ile gelen 40. dakikadaki golüne de engel olamadı.

KACAMAN SADECE iZLEDi

Aykut Kocaman da ikinci yarı benim gibi seyretti. Bu F.Bahçe’nin maçı alması anlamına geldi bir noktada. Hele tecrübeli Mahmut’un sarı kartı varken Valencia ile dalaşması ve kırmızı kartla oyun dışında kalması Başakşehir’in süngüsünü iyice düşürdü. F.Bahçe’de Novak-Gustavo, Başakşehir’de Topal ve Chadli’nin oyuna girişlerin takım formatlarında ve performanslarında fazla bir değişiklik yaratmadı. Başakşehir ligin sondan 4.’süyken oynadığı futbolla ligdeki yerini zirvede 4. sanan bir anlayışta ve donukluktaydı.

DAHA ÇOK ŞEVK LAZIM

F.Bahçe Beşiktaş’ın beraberliği ve G.Saray’ın galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçı bir şampiyonluk açlığı ve mutlak kazanma iştahı ile oynamadı. Son 15 dakikada Başakşehir riskleri alıp gol ararken beraberliği yakalaması işten bile değildi. Ama Visca skoru eşitleyecek penaltıyı atamadı. Oynanan bu futbol F.Bahçe’yi şampiyon yapmaz, Başakşehir’i de kümede tutmaz. Daha çok şevk ve heyecan lazım.

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