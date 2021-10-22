Maçı nakış gibi işledi

Galatasaray, grubun ilk iki maçında en güçlü rakipleri Lazio ve Marsilya’dan aldığı 4 puanın konforuyla bir deplasman takımı nasıl oynaması gerekiyorsa oynadı.

Fatih Terim, çok deneyimli bir teknik adam ve yurt dışında büyük saygı görüyor. Dün de taktiksel açıdan takımını çok iyi yönetti. Sahada birlikte hareket etmeyi bilen, organize bir oyuncu grubu gördük.

Yüksek konsantrasyon ile oynayan sarı kırmızılı futbolcular, oyunun kontrolünü zaman zaman Lokomotiv’e verse de kalesinde ciddi bir pozisyon vermedi.

3 PUANI GETiREN DEĞiŞiKLiKLER

Rus temsilcisi fizik kalitesi yüksek, orta alanda sert ancak Smolov dışında teknik kapasitesi yüksek oyuncusu olmayan bir ekip. Galatasaray, dün önce skoru tuttu ardından son bölümdeki değişikliklerle galibiyete uzandı.

Oyuna sonradan giren Kerem, 1 gol attı, 2 de pozisyon buldu. UEFA Avrupa liginde böylesine zorlu bir grupta 2 maçı deplasmanda oynayıp 3 maç sonunda 7 puanla gol yemeden zirveye oturmak alkışı hakediyor. Galatasaray, ligimizden farklı; daha dengeli ve emniyetli bir oyun tercih ettiği için Avrupa’da gol yemiyor. Tabii buna Marcao faktörünü de eklemek lazım.

KOŞUYOR AMA YARATICI DEĞiL

Berkan-Taylan ve Cicaldau’dan oluşan orta saha çok koşan ve rakibi rahatsız eden, bozan bir orta saha kurgusu oluşturuyor. Ancak Süper Lig’de daha kapalı oynayan takımlara karşı yaratıcılık konusunda sorun yaşıyorlar.

Dün gece planı olan, disiplinli, organize ve mücadele gücü yüksek bir Galatasaray vardı sahada. Moskova’da fazlasıyla galibiyeti hakettiler. Sarı kırmızılı temsilcimiz İstanbul’da Lokomotif’i yendiği takdirde liderlik koltuğunu da perçinleyecektir