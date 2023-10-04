Galatasaray’ın gurur gecesi

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Galatasaray Old Trafford’da cesur ve özgüvenli başladı. Okan Buruk, orta sahayı güçlendirmek için Torreira’nın yanına Kaan Ayhan’ı görevlendirdi ve bu plan tuttu. Kaan Ayhan, savunma bloğu ile orta alan arasındaki kanalları çok iyi kapattı. İlk yarıda İcardi’yi oyuna sokamadık. Kerem Aktürkoğlu da enerjisine rağmen yanlış tercihleriyle top kayıpları yapınca Manchester United savunmasının zaaflarından faydalanamadık.

OKAN BURUK CESUR HAMLELER YAPTI

Premier Lig’de son 2 iç saha maçını da kaybeden ve krizdeki İngiliz ekibinde Lindelöf bu seviyenin stoperi değil ve çok eleştiriliyor. Amrabat sol bek değil ve ağır kalıyor. Sağ bek Dalot da takımın en zayıf halkası. Sadece hızlı geçişlerle kontratak arayan Manchester United karşısında yenik duruma düşmemize rağmen Zaha ile çok çabuk cevap verdik.

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İkinci yarıda Torreira’nın sakatlanıp çıkması ile bir süre bocalayıp 2-1 geriye düşünce Okan Buruk, özellikle de Casemiro’nun atılmasından sonra boşalan Manchester United orta sahasındaki açıkları değerlendirecek cesur hamleler yaptı. Özellikle Dries Mertens ve Barış Alper çok etkili oldular. Mauro İcardi penaltıyı kaçırdı ancak cesur ve gole yönelik oyuna devam edince pozisyonlar ve goller geldi.

HERKES GÖREViNi ÇOK iYi YAPTI

Dün gece Galatasaray’da herkes görevini çok iyi yaptı ve çok çalıştı. Ancak Abdülkerim, Kaan ve Sacha Boey harika işlere imza attılar. Mertens de oyunu çok iyi rahatlattı ve ataklarda oyunu çok iyi yönlendirdi. Okan Hoca çok zeki ve cesur bir teknik adam, Manchester United’ın zaaflarından faydalanmayı bildi. Zaha ve N’Dombele fiziksel olarak daha çok gelişip Ziyech de katılınca bu takımın oyunu daha da yukarıya çıkacak. Okan Buruk ve harika bir oyun ile Manchester United’a sahayı dar eden Galatasaray’a yürekten tebrikler.