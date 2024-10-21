Bu kadar cömertlik olmaz

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Beşiktaş, Konyaspor karşısında ilk yarıda fişi çekti. İlk 45 dakika özellikle 1-0’dan sonra çok daha etkili oynayan siyah beyazlılar Konyaspor’u hataya zorlayarak pozisyonlar buldu.

Maça solda Semih Kılıçsoy, sağda Ernest Muci ile başlayan Beşiktaş, bu 2 oyuncunun hazırladığı pozisyonlarla skora gitti. Gedson Fernandes’in temposu, Arthur Masuaku’nun soldan oyun kurulmasına desteği, Rafa Silva’nın üstün oyun zekası ve tekniğiyle fark yaratan siyah beyazlılar, maçı çok daha farklı kazanacak fırsatları ikinci yarıda yakalamasına rağmen final paslarında ve son vuruşlardaki beceriksizlik yüzünden büyük bir farkı kaçırdı.

SON BÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Giovanni Van Bronckhorst’un 68. dakikada yaptığı Semih Kılıçsoy-Al Musrati değişikliği radikal görülebilir. Ancak ikinci yarının başında Konyaspor’un arka arkaya girdiği pozisyonlara karşı bir önlem gerekiyordu ve Hollandalı teknik adamın bu değişikliğinin ardından yeşil beyazlılar bir daha fırsat yakalayamadı ve oyunun kontrolü Beşiktaş’ın eline geçti.

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Al Musrati sakatlığın ardından fiziksel olarak çok geriye gitmiş. Beşiktaş, maçların son bölümlerinde açık bir şekilde fiziksel olarak düşüş yaşıyor.

133 TOP KAYBI ÇOK FAZLA

Dün 133 top kaybı ile oynaması da siyah beyazlılar için ciddi bir olumsuzluk. Çünkü her top kaybının ardından topu tekrar kazanabilmek için efor sarfetmek zorundasın. Rakip çıkabilirse geri koşmak mecburiyetindesin ve böyle olunca fiziksel olarak düşüş yaşamak da son derece normal. Hollandalı teknik adama sorulması gereken bir soru da Salih Uçan’ın neden hiç süre almaması olmalı.

Perşembe günü oynanacak Lyon deplasmanı ve ardından Galatasaray derbisi öncesinde bu galibiyet önemli ve değerli.

Konuk Konyaspor’a gelince... Bir sezon boyunca yapacakları basit top kayıplarını bir maçta yapınca Beşiktaş’a çok fazla pozisyon verdiler.