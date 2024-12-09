Buruk’un en doğru hamlesi Nelsson’du

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Ligin 15’inci haftası oynanıyor. Sivasspor’un düne kadar 1-0 öne geçtiği tek bir müsabaka vardı (Hatay maçı). Onda da zaten 1-0’ı koruyamadılar, 2-1 geriye düştüler hemen. Sivasspor maçlara güçlü başlayan, topa sahip olmak isteyen, 1-0’ı bulup oyunu tutabilen bir takım değil. Ya 0-0’ı uzun süre tutmak istiyorlar veya geriye düştüklerinde genelde ikinci devrelerde oyuncu değişiklikleriyle büyüyorlar.

Dün onlar için 15’inci dakikada G.Saray ın eksik kalması haliyle beklenmedik bir durumdu. Bir kişi fazla oynamalarına rağmen kendi birinci bölgelerine yığılmaya devam ettiler, topu 10 kişilik G.Saray’a bıraktılar ve sarı kırmızılılar da kaliteli ayaklarıyla haklı olarak çevirdiler maçı. G.Saray 80 dakika 10 kişi oynamasına rağmen neredeyse hiç hissettirmedi personel eksikliğini. Lider gibi, şampiyon gibi oynamaya devam etti ve kazandı maçı. Sivas’ta şahane bir Yunus performansı izledik. Alışık olduğu yerde, sağ kanatta oynayınca, üç golün de içindeydi genç oyuncu.

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Ayrıca Okan Buruk da defansta büyük açıklar verdikleri 3-4-2-1 ısrarından nihayet dün döndü. Sivas’ta dörtlü defansla oynadılar ancak bu kez de genç Metehan-Manaj eşleşmesi sadece 15 dakika sürdü. Tecrübeli Manaj 15 dakikada attırdı rakibini. Buruk’un dün belki en doğru hamlesi, Nelsson’u 75’te oyuna almasıydı. Buruk’un bence Nelsson’u küstürme lüksü yok. Bu sezon Danimarka Milli Takımı’yla Uluslar A Ligi’nde 4 maçta ilk 11 oynayan Nelsson, Süper Lig’de sadece 2 müsabakaya başladı. Evet ciddi hatalar yaptı ama Buruk onu kazanma yoluna gitmeli. Dün 10 kişi kaldıkları pozisyonda Metehan’ın, golde de o dakikada stoper rolünde olan Berkan’ın ciddi hataları var. G.Saray’ın kısa-orta-uzun her vadede Nelsson’a ihtiyacı var. En azından 2026’da sözleşmesi bitene kadar.

Maçın son anında Barış’a yapılan acımasız harekete çok üzüldüm. Genç sporcunun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim