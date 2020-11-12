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Haber Giriş: 12.11.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Antrenman temposunda

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Antrenman temposunda
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A Milli Takım ile Hırvatistan arasındaki özel maçta 6 gol atılmasına rağmen açıkçası oynanan futbol hiç de keyif vermedi.

Attığımız 3’üncü golün hazırlanışı ve bitirilişi dışında lezzet alamadık. Hem seyircisiz oynanmasından hem de özel maç olmasından dolayı heyecan seviyesi düşüktü.

KOLAY GOLLER YEDİK

2 takım teknik direktörü de alternatif oyunculardan oluşan 11’ler ile sahaya çıkmayı tercih ederken 2’nci yarıda gerek Milli Takımımız’da gerekse de Hırvatistan’da ideal 11’de görev yapan bazı as oyuncular süre aldı. Genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla başlayan Hırvatistan maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Bize göre daha kolektif görünen ve iyi yardımlaşan Hırvat ekibi karşısında ulusal takımımız, oyunun büyük bölümünde kendi yarı sahasında kalmasına rağmen iyi savunma yapamadı. Kalemizde kolay goller yedik.

EN İSTEKLİ İSİM CENGİZ'Dİ

Rusya ve Macaristan ile oynanacak 2 resmî maç öncesinde Şenol Güneş’in bazı alternatif oyuncuların son form durumlarını görmek istediği çok açık. UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı 4 maçın 3’ünü kaybeden Hırvatlar da İsveç ve Portekiz ile oynayacak. Bu faktör maçın antrenman temposunda geçmesine neden oldu. A Milli Takım’da sahanın en etkili ve istekli oyuncusu Cengiz Ünder idi. 1 gol, 1 asist ile oynayan Cenk Tosun da Ay yıldızlı formayla iyi bir dönüş yaptı. Santrfor Burak, arkasında Hakan Çalhanoğlu-Yusuf YazıcıCengiz Ünder 3’lüsüyle skor bulmakta sorun yaşamayız ancak takım savunmasındaki sorunlara Şenol Hocanın çözüm üretmesi şart.

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