Endonezya'dan gelip derbiye çıkması Atilla Karaoğlan için avantaj

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Atilla Karaoğlan bundan önceki derbisine Macaristan’daki U17 şampiyonasından gelip çıkmıştı. İlk defa görev alacağı Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine de yine Endonezya’daki U17 Dünya Kupası’ndan gelip çıkacak.

Yaklaşık 1 aydır orada olması bu süre içinde Fenerbahçe’nin veya Beşiktaş’ın maçlarında görev yapmadan bu maça atanması onun için avantajdı. Hatta Atilla Karaoğlan’ın bu maçta görevlendirilmesi için yapay zekaya dahi gerek yoktu.

BU MAÇ DERBi HAKEMi OLMASI iÇiN BÜYÜK ŞANS

MALUM derbi denince Halil Umut Meler’den başka isim yokken Atilla Karaoğlan’ın çıkacağı bu maç derbi hakemi olarak devam etmesi için büyük bir şans. O gün itibari ile gerek hava şartları gerek yeni yönetimi ile Beşiktaş’ın ilk maçının derbi olması, F.Bahçe’nin de var olan oyunu ve puan cetvelindeki konumunu koruma arzusu içinde olması bu maçın seviyesine biraz daha yükselten, zor kılan kriterler olarak öne çıkıyor.

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Atilla Karaoğlan’ın full bir şekilde odaklanıp konstrasyonunu sağlaması gereken bir maç olacak. Gerek futbolcuların gerekse hakemin katkılarıyla son zamanlarda şahit olmadığımız gibi derbi gibi derbi seyrederiz inşallah. Allah Atilla Karaoğlan’a hakem şansı versin