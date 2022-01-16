Demirspor şaşırttı

İlk yarı ile ikinci yarı arasında akla kara kadar farklı bir oyun ortaya koyan Mavi Lacivertliler uzun süre üstün olmasına rağmen son dakikalarda yediği gole boyun eğerek sahadan bir puanla ayrıldı. Bu beraberlik ilerisi için ders olmalı ve her rakip önemsenmeli. Çünkü bu ligde her takım birbirini yenecek güçte bu hiç unutulmamalı.

ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Hastalık, cezalı oyuncular ve Afrika Kupası nedeniyle ideal kadrosundan uzak bir ekiple sahaya çıkan Mavi Şimşekler ilk yarıda seyir zevki yüksek bir oyun sergiledi. Üst üste geliştirilen ataklar, Assombalonga, Akintola, Belhanda, Yunus Akgün gol arayan ayaklardı. Kaleyi gören şutunu çekiyordu. Gol de bu baskı sonucu geldi. Belhanda akıllı bir pas çıkarttı. Assombalonga sert vurdu, defansa da çarpan top fileleri havalandırdı. Yunus’un füzesi kaleciden döndü. Her an ikinci gol bekledi taraftar ancak olmadı, ilk yarı da sona erdi.

DEĞİŞİKLİKLER YARAMADI

İkinci yarıya önde başlayan Mavi Lacivertlilerde ilk yarıdan eser yoktu. Kalede Muriç, defansta Semih, Samet, Sinan rakip ataklarını savuşturmak için mücadele etmeye başladı. Teknik direktör de oyunun gidişatını beğenmediği için değişikliklere gitti. Castro, Metehan, Vargas, Gökhan oyuna girdi. Ancak girenler ‘Gelen gideni arattı’ dedirtti.

Şimdi yapılacak önemli iş bu maçı bir an önce unutmak olmalı. Çünkü yarın çok önemli bir Konya, cumartesi Karagümrük maçları var. İki maçtan alınacak 6 puan takımın puan cetvelindeki yerini koruyacak ve ilerideki hedefi de büyütecek. Onun içindir ki bu hafta çok önemli. Mavi Şimşek de hiç şüphesiz bunu başaracak güçte.