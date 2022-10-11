Trabzon hâlâ oyun kimliğini arıyor

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Tarih 10 Ekim. Ligler başlayalı 2 ay olmuş ve bu sırada bir de milli ara var. Kasımpaşa mücadelesi, Trabzonspor’un yaklaşık 2 aylık süreçte 15. resmi maçıydı. Hem de hafta içerisinde Monaco deplasmanında 80 dakikayı 10 kişi oynadıktan sonra.

Aslında maç öncesi hava, hem İstanbul ekibinin kalesinde gördüğü gol sayısı (8 maç 15 gol) hem de stadı dolduran taraftar ile tempolu, baskılı ve pozisyonlu bir Trabzonspor oyunu vadediyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Perşembe akşamı maça başlayan 11’in 8’i, Kasımpaşa karşısında sahadaydı. İlk yarı boyunca durağan, pas hızını artıramayan, rakip ceza sahasında çoğalamayan bordo mavili ekip, Anastasios Bakasetas’ın kafa vuruşu dışında pek pozisyon üretemedi. Takım böyle olunca maç önü heyecanı yüksek olan tribünler de yavaş yavaş maçtan soğudu.

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iKiNCi YARI KAYSERi MAÇI GiBiYDi

Abdullah Avcı, takımına elektro şoku Kayserispor maçındaki gibi risk alarak verdi. Emmanouil Siopis-Djaniny değişikliği ile merkezi Marek Hamsik-Bakasetas yapıp, Yusuf Yazıcı’yı da Maxi Gomez’in arkasına çekti. Sonrasında Hamsik-Yusuf ile Gbamin-Umut Bozok’u değiştirerek merkezden biraz daha dinamizm katmak istedi. Maçı ise Kayseri’de maçı çevirirken merkezde olan Enis Bardhi-Bakasetas ile bitirdi.

Aslında ikinci yarı oyun olarak istediğini de kısmen elde etti. Orta sahalar çabuk geçilip maçın temposu artınca Trabzonspor hücum hattı ilk yarıdaki kadar durağan kalmadı. Rakibin merkezdeki kırılganlığını gören Kasımpaşa daha cesur hücum etti, buna karşılık Karadeniz ekibi geçiş oyununda istediği pozisyonları yakaladı. Eşitliği bozabilen ise çıkmadı.

BEKLERDEN HÜCUM KATKISI ŞART

Bordo mavililer zirveye tutunmak için sürekli bir şeyler deniyor ancak saha içerisinde bu denemelerin yansımaları pek iyi gözükmüyor. İki bekin hücum katkısı çok düşük. 11’e sadık kalayım desen bu maç temposunda süreklilik zor. Sonunda ise zaman ve maçlar geçerken oyun gelişemiyor. Abdullah Avcı risk alarak skoru elde etmeyi deniyor ama bunun da sürekli sonuç vermesi beklenemez.