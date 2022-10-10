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Canlı anlatım: Trabzonspor - Kasımpaşa maçı

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#Süper Lig#Trabzonspor#Kasımpaşa
Canlı anlatım: Trabzonspor - Kasımpaşa maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 17:54

Spor Toto Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Trabzonspor 0-0 Kasımpaşa 

İLK 11'LER

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez.

Kasımpaşa'nın 11'i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken.

Kasımpaşa ile Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Trabzonspor, bu dönemdeki tek mağlubiyetini Ekim 2020'de evinde aldı. İstanbul temsilcisini son üç randevuda mağlup eden bordo-mavililer, bu rekabette sadece bir kez üst üste dört karşılaşmayı kayıpsız geçti. 

Trabzonspor'a konuk olduğu son yedi maçın beşi 6+ gole sahne olan Kasımpaşa, bu dönemdeki ziyaretlerinin üçünü 4+ gol atarak kazandı. İstanbul temsilcisi, kaybettiği dört maçın üçünde ise gol sevinci yaşayamadı. Evinde oynadığı son 28 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988-Nisan 1991 arasındaki 43 karşılaşmalık süreçte yakaladı. Süper Lig deplasmanlarındaki son iki maçını kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde sadece iki kez üst üste 3+ ziyaretinden kayıpsız döndü.İstanbul takımlarını konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, iç sahada daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ekim 1988-Eylül 1991 arasındaki 16 karşılaşmalık dönemde yaşadı. Sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlarla oynadığı son 16 maçın sadece ikisini kazanan Kasımpaşa, iki galibiyetini de Beşiktaş karşısında aldı. Bu şekildeki son randevusunu kazanan İstanbul ekibi, tarihinde ilk kez üst üste iki karşılaşmayı kayıpsız geçmek istiyor.

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Bu sezon Süper Lig'deki maçların son 15 dakikalık bölümünde en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. Ligdeki son altı golünün dördünü bu bölümde atan Trabzonspor, mücadelelerin son 15 dakikasında sadece Alanyaspor'dan daha az gol sevinci yaşadı. Ligdeki son üç maçında da gol atan Anastasios Bakasetas, Süper Lig kariyerinde ilk kez dört karşılaşmalık bir seri yakalamak istiyor. Yunan oyuncunun Türkiye kariyerinde filelerini Kasımpaşa'dan daha fazla havalandırdığı tek takım Kayserispor.

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Bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'nın en fazla golde payı bulunan oyuncusu olan Stephane Bahoken, son üç karşılaşmada da tabelayı değiştirdi ve en üst lig kariyerinin en uzun serisini yaşıyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 2019 senesinden bu yana Süper Lig'de puan kaybetmediği takımlar en fazla karşılaştığı rakibi Kasımpaşa.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kasımpaşa maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Kasımpaşa

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