Kuzey takımını, kuzey takımı gibi oynayarak yendi

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Danimarka Ligi’nin Opta verilerine göre en çok topla oynayan, en çok pas yapan, rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımının karşısında, buna çok iyi cevap verebilecek bir kadro vardı. İki atletik bek, merkezde temaslı oynayabilecek bir yapı ve ön tarafta baskıya uygun bir üçlü ile belki çok üretmedi Fenerbahçe ancak Johanner Thorup’un bir teknik direktör olarak kurduğu sistemi darmadağın etmeyi başardı.

CRESPO 'BEN BURADAYIM' DEDİ

Fred dışında öne çıkan oyuncu sayısı azdı ama ön alanda baskılı, temaslı oyun, atletik olarak dirençli bir 11’le birleşince saha içerisinde çok sert bir Fenerbahçe gördük. Kuzey takımına kuzey takımı gibi oynadık, öyle de kazandık. Bu takımın en ideal savunma önü oyuncusu Crespo, orası net. Dünkü golü enteresandı. Baktığı yönden gelen duran top ortasına öne doğru uçarak vurmak, inen topu tekrar havalandırarak ters köşeye bırakmak, pek rastladığımız bir durum değil. “Ben buradayım” mesajı verirken, kulaklarını tıkamaktan geri kalmadı.

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FRED, OYUNUYLA BÜYÜLEDİ

İkinci gol, maç stratejisiyle paraleldi. Önde temaslı baskı, pasla çıkmayan çalışan rakibi hazırlıksız yakalama ve Fred’in kaptığı topta Batshuayi’nin golü. Bu sezon Türk takımlarının ezber bozma sezonu. Hafta sonu Kopenhag karşısında iki duran top golü bulan Nordsjaelland, bu maçta iki duran top golünü kalesinde gördü. Mert Hakan’ın ortasında Serdar Aziz farkı üçe çıkardı. Rakibin golüyle başlayan 15-20 dakikalık bölüm, biraz Johanner Thorup’un oyuncu değişiklikleri, biraz da Fenerbahçe’nin kompaktlığın azalması ile çok koşmalı bir oyuna dönse de son bölümde kontrol yine İsmail Kartal’ın öğrencilerindeydi. Fred’in büyüyen oyununu golle süsleyememiş olması yazık oldu; artık takım olarak hedefi mart sonrasına koyma vakti.