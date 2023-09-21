Fenerbahçe'de Crespo'dan gol sevinci yanıtı: Kendime mesaj...

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Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek gruba 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de Fred, Serdar Aziz ve Miguel Crespo açıklamalarda bulundu.

"GOL SEVİNCİM KENDİME BİR MESAJDI"

Crespo: Bireysel olarak bugünkü performansımdan dolayı muyluyum. Çalışmalarımı sıkı bir şekilde sürdürüyorum. Hocamız da bugün bana şans verdi. Takımıma gol atarak yardım edebildiğim için mutluyum. Gol sevincim kendime bireysel bir mesaj, sadece işime odaklandığımı göstermek içindi.

"CRESPO ÇALIŞKAN BİR OYUNCU"

Fred: Öncelikle takımın performansından dolayı mutluyum. Takım olarak çok çalıştık. Herkes elinden gelenin en iyisini verdi. Kendim ve takım adına güzel bir maç oldu. Kazanma serisine devam etmek istiyoruz. Şimdi yapacağımız şey dinlemek ve hafta sonundaki maça hazırlanmak. Crespo gerçekten çalışkan bir oyuncu. Benim onunla aynı dili konuşmam sahada işleri kolaylaştırıyor. Hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bugün de iyi oynadı.

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"SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

Serdar Aziz: Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Her zamanki gibi müthiş bir atmosfer vardı. Taraftara armağan ediyorum. İyi oyun sergiledik. Kazandığımız için mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Gol atmayı seviyorum, antrenmanlarda çalışıyorum.

Miguel Crespo, Avrupa kupalarında ilk kez gol attı

2021-2022 sezonunda Portekiz’in Estoril takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon 1’i Süper Lig, 4’ü Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 5 maçta görev yaptı.Crespo, öte yandan kariyerinin Avrupa kupalarındaki ilk golü Konferans Ligi’nde attı. Mücadeleye 11’de başlayan başarılı orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.

Serdar Aziz, 489 gün sonra gol sevinci yaşadı

Sarı-lacivertlilerde savunma oyuncusu Serdar Aziz, maçın 47. dakikasında takımının 3. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla son olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında gol kaydetmişti.



Mücadeleye 11’de başlayan Serdar Aziz, 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansıyla tribünlerden alkış aldı.