Fenerbahçe-Nordsjaelland maçına damga vurdular! En son Caner Erkin başarmıştı, 11 yıl sonra...

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UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederken iki ismin performansı çok konuşuldu.

TRİBÜNDEN BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçe taraftarları, Nordsjaelland ile oynanan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 42 bin sarı-lacivertli taraftar mücadeleyi stadyumdan izledi.

MONTELLA STADYUMDAN TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımının yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland karşılaşmasını stadyumdan takip etti.

İSMAİL KARTAL'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland karşılaşmasında Antalyaspor maçına göre ilk 11de 7 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, bu karşılaşmada Antalyaspor maçında oynayan Becao, Zajc, Szymanski, Tadic ve Edin Dzekoya ilk 11de şans vermedi. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu ise kadroda yer almadı. Antalyaspor maçının ilk 11inde yer almayan Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Crespo, King, Kent ve Batshuayi bu maça ilk 11de başladı.

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Sarı-lacivertli ekip mücadeleye; Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan Yandaş, Crespo, Fred, King, Kent, Batshuayi ilk 11iyle başladı. Danimarka ekibi Nordsjaelland ise; Hansen, Villadsen, K. Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen kadrosuyla sahada yer aldı.

FRED 11'DE KALDI VE 2 ASİST YAPTI

İsmail Kartal'ın vazgeçmediği isimlerden biri olan Fred, Nordsjaelland karşısında 6 dakikada 2 asist yaptı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Crespo'nun golünde serbest vuruşu kullanan Brezilyalı orta saha, 30. dakikada Batshuayi'nin attığı golde ise hem topu kaptı sonrasında da asisti yaptı.

CANER ERKİN'DEN SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.

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OOSTERWOLDE'YE ÖVGÜ

Mücadeleye 11'de başlayan bir diğer isim Jayden Oosterwolde ise savunma ve hücumda yaptığı katkılarla göz doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar, 22 yaşındaki oyuncunun performansıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.

BATSHUAYI'DEN 3. GOL

Sarı-lacivertlilerin ikinci golüne imza atan Michy Batshuayi, bu sezon 3. golüne ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, Zimbru ile oynanan Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında da 2 gol atmıştı.

Mücadeleye 11’de başlayan Batshuayi, 69. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

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SERDAR AZİZ 489 GÜN SONRA SEVİNDİ

Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Serdar Aziz, maçın 47. dakikasında takımının 3. golüne imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayla son olarak 21 Mayıs 2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor müsabakasında gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11’de başlayan Serdar Aziz, 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansıyla tribünlerden alkış aldı.