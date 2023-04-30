Bjelicaâ€™yÄ± anlayamamak

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Trabzonspor taraftarÄ±nÄ±n, sezonun bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden beklentisi nedir? Bjelicaâ€™nÄ±n oyun felsefesine dair saha iÃ§erisinde bir ÅŸeyler gÃ¶rmek. Sezon boyunca beklenen performansÄ± gÃ¶steremeyen Trezeguet ve Bardhi gibi oyuncularÄ±n formunda yÃ¼kseliÅŸ gÃ¶zlemlenmesi. HÄ±rvat teknik adamÄ±n birkaÃ§ genÃ§ oyuncuya ÅŸans vermesi. Ä°ki haftadÄ±r yukarÄ±daki listeye -Arifâ€™in oyuna giriÅŸi dÄ±ÅŸÄ±nda- sÄ±ra gelememesi bir yana, bordo mavililer uzatmalar hariÃ§ 180 dakikanÄ±n 113â€™Ã¼nÃ¼ 11â€™e 10 oynayarak geÃ§irdi.

BARDHi ISRARI Ã–NEMLiÂ

Ligin ilk 15 dakikalarda 9 golle en Ã§ok gol atan takÄ±mÄ± olan Trabzonspor, 10.â€™sunu Konyaâ€™da Hamsik ile buldu. Bjelicaâ€™nÄ±n Bardhi Ä±srarÄ± Ã¶nemli. 30. dakikadan itibaren aynÄ± Sivas maÃ§Ä±nda olduÄŸu gibi Trabzonsporâ€™un oyun etkinliÄŸi azaldÄ±, kontrol rakibe geÃ§meyi baÅŸladÄ±. Ã–zellikle DoÄŸucan-HÃ¼seyin arasÄ±nÄ± ve arkasÄ±nÄ± iyi kullanmaya baÅŸlayan Konyaspor, 33â€™te beraberlik golÃ¼nÃ¼ Pozuelo ile buldu.

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KIRMIZI DÃ–NÃœM NOKTASI

Ä°lk yarÄ±nÄ±n sonunda Bakasetasâ€™Ä±n gereksiz bir pozisyonda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± kart, ikinci yarÄ±nÄ±n senaryosunu daha baÅŸlamadan yazmÄ±ÅŸ oldu. Konyasporâ€™un %70â€™lere varan topa sahip olma oranÄ±, kendi yarÄ± alanÄ±nda 4-4-1 bekleyen ve topu kapÄ±nca kontra ile pozisyon Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸan Trabzonspor... Konyasporâ€™un sayÄ±sal avantajÄ±yla giderek artan baskÄ±sÄ±, 87â€™de Soner ile skor avantajÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu satÄ±rlara teknik direktÃ¶r Bjelica sistemi ile ilgili birkaÃ§ cÃ¼mle yazmayÄ± Ã§ok isterdim ancak ne yazÄ±k ki sezonun genel yorgunluÄŸu ve tortusunun Ã¼zerine kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar eklenince konuÅŸacak pek bir konu kalmÄ±yor. DarÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalara diyelim.