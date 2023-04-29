Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: 'Mücadeleden dolayı gayet mutluyum'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Bjelica
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica: Mücadeleden dolayı gayet mutluyum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 20:27

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor karşısında oyuncularının istediği her şeyi sahaya yansıttığını ve mücadeleden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün 2 farklı maç izlediklerini ifade eden Nenad Bjelica, “11’e 11 ve 11’e 10 devam ederken 2 farklı maç izledik. Maç 11’e 11 devam ederken çok daha domine eden, maçın kontrolünü elinde bulunduran taraf kesinlikle bizdik. Savunmada hiçbir sıkıntı çekmediğimiz, istediğimiz her şeyi oyuncuların bize verdiği, iyi geri dönüşler aldığımız bir kısımdı. Dolayısıyla bu kısımdan bahsedecek olursak eğer, gayet memnun olduğumu, oyuncularımızın istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığını ve savunmada da iyi bir duruş gösterdiğimizi söyleyebilirim. 11’e 10’luk kısımda ise Sivasspor maçından sonra yine bir kırmızı kart yaşadık maalesef. 11’e 10 devam ederken de savunmaya devam edebilmeniz çok kolay olmuyor. Ama yine de maçın geneline bakarsak eğer, özellikle 1 kişi eksik oynadığımız dönemde dahi rakibimize belki 1 tane net fırsat dışında çok fazla pozisyon vermediğimizi de söyleyebilirim. Maçın geneline bakacak olursak eğer takımımın verdiği cevaptan, mücadeleden dolayı gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maçın hazırlıklarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKonyaspor 2-1 Trabzonspor (Maçın özeti)Konyaspor 2-1 Trabzonspor (Maçın özeti)Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Bjelica

BAKMADAN GEÇME!

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrewnun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde Neden terleyemediğimi anlatayım mı

Her şeyi kendi ağzıyla mahvetti... Prens Andrew'nun Newsnight röportajı yıllar sonra yeniden manşetlerde! 'Neden terleyemediğimi anlatayım mı?'

#Prens Andrew
Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

Listeye yeni bir yer daha eklendi: Türkiye’nin ‘sakin şehirleri’… | 18 ŞEHİR 22 ADRES

#Rota
Bilim kurgu değil gerçek... Ay köyü işte böyle kuruluyor Astronotların bir gün Ayda duvar örecek olması fikrine bayılıyorum

Bilim kurgu değil gerçek... 'Ay köyü' işte böyle kuruluyor! 'Astronotların bir gün Ay'da duvar örecek olması fikrine bayılıyorum'

#Uzay