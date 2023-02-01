BeÅŸiktaÅŸ orta sahasÄ±na bir Andrea Pirlo lazÄ±m

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Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k karÅŸÄ±sÄ±nda siyah beyazlÄ±larÄ±n 11â€™ini gÃ¶rÃ¼nce, Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in bir kez daha risk aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. Rakip, ligin en Ã§ok gol atan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, en Ã§ok gol yiyen ikinci takÄ±mÄ±. Merkezde Tayfur-Gedsonâ€™la baÅŸlamak hem tempo hem geÃ§iÅŸ oyununda dikine gidebilme becerisi ile avantaj saÄŸlasa da aynÄ± zamanda orta sahayÄ± kaybetme dezavantajÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±yordu. Ä°lk 45 dakikada KaragÃ¼mrÃ¼kâ€™Ã¼n Ã¼Ã§lÃ¼ orta sahasÄ±, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ikili merkezine ciddi Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdu. 4, 10, 43 ve 46â€™da Ã§ok net pozisyonlara girdiler. KazÄ±m 15 kez topla buluÅŸurken; Aboubakar sadece 12 kez meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± ayaÄŸÄ±nda buldu. Bunu fark eden deneyimli teknik adam, Redmondâ€™Ä± merkeze Dele Alliâ€™yi saÄŸa alarak ortadan geriye Ã§abuk dÃ¶nmek istedi.Â

Oyun belki Pirloâ€™nun ekibindeydi ancak skorda Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in Ã¶ÄŸrencilerinin Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ vardÄ±. Ã–nce geÃ§iÅŸ oyununda Tayfurâ€™un Cenkâ€™i gÃ¶rmesiyle kaleyi yokladÄ±lar, sonrasÄ±nda yine Cenk ile golÃ¼ buldular.

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Ä°kinci yarÄ±ya Saiss ve Muleka deÄŸiÅŸikliÄŸiyle baÅŸlayÄ±p Gedsonâ€™u Ã¶ne, Cenk forvete atan siyah beyazlÄ±lar, daha taÅŸlar yerine oturmadan kalesinde golÃ¼ gÃ¶rdÃ¼. Ne kendini geriye atan KazÄ±mâ€™Ä± Tayyip veya Saiss takip etti ne de merkezden koÅŸu yapan Ozdoevâ€™i gÃ¶ren vardÄ±.

Sonraki bÃ¶lÃ¼m, kÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ Olimpiyat Stadyumuâ€™nda sÄ±radan bir futbol maÃ§Ä±ydÄ±. BeÅŸiktaÅŸ orta sahasÄ±nda KaragÃ¼mrÃ¼k kulÃ¼besindeki Pirlo tipinde bir oyuncu olsa, maÃ§Ä±n gidiÅŸatÄ± da skoru da siyah beyazlÄ±lar adÄ±na olumlu anlamda deÄŸiÅŸebilirdi. Siyah beyazlÄ±lar deÄŸiÅŸikliklere raÄŸmen ne oyunu alabildi ne de skoru. Åženol GÃ¼neÅŸ, sanÄ±rÄ±m dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda kafasÄ±nda bu maÃ§Ä± birkaÃ§ kez daha oynayacaktÄ±r.