Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Amir Hadziahmetovic açıklaması

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş değerlendirmeler yaptı.

Tempolu oynayamadıklarını kaydeden Güneş, "İlk yarıdaki oyunu görmezden gelmememiz gerekiyordu. 1-1'den sonra tempo artmadı. Genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Üst üste oynanan maçlardan ötürü herhalde. Golden sonra reaksiyon vermedik. Top kayıpları yaptıkça rakip kontrataklar yaptı. Denk bir maçtı. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı istediğimiz gibi bitiremedik. Öndeki oyuncularımız tempolu olunca rakip üstümüze gelemiyor. Bunu yapamadık bugün. Golden önce ve sonra daha etkili oynasaydık daha iyi olur. Hafta arasında dinlenen takım Karagümrük'tü. Onlar bu avantajı kullandı. Bu tip takımlara karşı tempolu ve hızlı oynamak gerekiyor. Yeteri kadar yapamadık. Golden sonra oyun lehimize geçmeliydi. Bunu sağlayamadık." diye konuştu.

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Transfer için konuşan Güneş, "Amir Hadziahmetovic henüz gelmediği için bir şey söylemek doğru değil." dedi.

Sakatların durumu hakkında konuşan Şenol Güneş, "Tayyip sakatlanıp çıktı. Welinton'un ağrıları vardı. Eldeki oyuncuların durumuna bakmak lazım. Orta sahada Gedson, önde Dele ile başladık. Bunu değiştirmek istedik. Redmond'u aldık. Sakatlara, cezalılara yarın bakacağız. Hafta sonu da iyi bir takım olan Sivas'la oynayacağız. 2 puan kaybettik, üzgünüz."

"HÜCUMDA OYNAYAN OYUNCULARIMIZ İSTENİLENİ TAM ANLAMIYLA VEREMEDİ"



2 puan kaybettikleri bir maç olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Kazanmak için geldik ama istediğimizi alamadık. Rakibimizi iyi biliyorduk, dersimize iyi çalışmıştık ama istediğimiz gibi olmadı. Karagümrük takımının kontra futbolu iyi oynadığını biliyorduk. Sahada daha diri olan taraf onlardı. Gol bulmamıza rağmen oyunu tutmayı ne yazık ki başaramadık. İlk yarıdaki skoru koruyamadık. İkinci yarının başında tepkimizi sahaya koyamadık. Rakibimiz orta saha ve hücumda oldukça teknik ve akıllı oynayan bir ekip. Bunu bilmemize rağmen bugün oyuncularımın fizik gücüne bağlı olarak istediklerimizi gerçekleştiremedik. Özellikle hücumda oynayan oyuncularımız istenileni tam anlamıyla veremedi. İnandırıcı ve etkileyici hücumlar sağlayamadık. Geçtiğimiz haftada sergilediğimiz performansı sergileyemedik. Genel anlamda topu ayağımızda tutamadık. Gerideki oyunu tutmaya çalıştık ama ikinci yarının başında kalemizde gol gördük. Rakip diri ve beraberliğe razı olduğu için bugün 1 puan alabildi. Bu maç bizim için 2 puan kaybettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.



"SAİSS BİZİMLE OLDUĞU SÜRECE OYNAYACAK"



Romain Saiss’in kendileriyle olduğu sürece oynayacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Saiss bizim oyuncumuz. Daha öncede kadroda değişikliklerimiz oldu. Bugünki değişiklik de öyleydi. Kendisi bizimle olduğu sürece oynayacak. Transferde adı geçtiğini biliyorum ama bizim oyuncumuz. Bu tarz söylentiler her takımda olabilir" dedi.



"ABOUBAKAR’IN ERKEN ÇIKIŞI SAKATLIKLA ALAKALI DEĞİL"



Aboubakar’ın oyundan çıkışının sakatlıkla alakalı olmadığını dile getiren Güneş, "Aboubakar’ın erken çıkışı sakatlıkla alakalı değil taktiksel bir değişiklikti. Takımın taktiksel ihtiyacı gereği Muleka ile değiştirdik" ifadelerini kullandı.



"TRANSFERE BAHANE BULACAK BİR İNSAN DEĞİLİM"



Yapılması planlanan transferlerin gerçekleşmemesinin, puan kaybında etkili olup, olmadığı yönünde gelen soru üzerine Şenol Güneş, şunları söyledi:



"Puan kaybının tek sebebi tabi ki transferler değil. Oynayan oyuncuların iyi değerlendirilmesi ve iyi oynamamız gerekiyordu. Bunun için transfere bahane bulacak bir insan değilim. Transferlerin gerçekleşmesi durumunda bende haberdar olurum, sizi de haberdar ederiz."