45 ve 60 arası S.O.S. veriyor

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Okan Buruk’a “Zorlu bir Şampiyonlar Ligi deplasmanından sonra hangi takımla karşılaşmak istemezsiniz?” diye sorsalar, muhtemelen sayacağı üç takımdan bir tanesi Hatayspor olurdu. Volkan Demirel’in öğrencileri, becerileriyle sarı kırmızılılara sıkıntı yaratabilecek profillerden oluşuyor. Erce Kardeşler, maçın başında bir kale vuruşunu kısa kullanmak istedi. Baktı ki önde sert bir baskı var -İcardi ve Kerem Aktürkoğlu o kadar hızlı ceza sahasına girdi ki atış tekrarlandı- uzun oynamayı tercih etti. Bu dakikadan sonra her kale vuruşunu uzun kullandı.

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YETENEKLi HÜCUMCULAR

Hava topunu iyi alabilen, atletik, top sürme ve saklama kabiliyeti yüksek bir ön tarafı var Hatayspor’un. Lamkel ve Dele-Bashiru üzerinden top sürmeyi, Dadashov ile top tutmayı, Ömer Faruk ile çalım becerisini kullanmayı, Rivas’ı koşturarak da Kazımcan’ın arkasına sarkmayı planladılar.

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Kazımcan, hazır takımın ideal bir sol beki yokken aldığı şansları iyi kullanmalı. Rivas’ın golünde, kaleci vuruşundan topu ağlarla buluşturan son dokunuşuna kadar bir kez çevre kontrolü yapıp arkasındaki adamı görmedi. Gol de zaten bu fark edememe nedeniyle geldi.

ZAHA UYANDIRDI AMA...

Erce’nin hatasında Zaha’nın çabuk reaksiyonu ile gelen gol, Galatasaray’ı uyandırdı. İlk yarının sonunu iyi oynayıp, ikinci yarıya da baskılı başladılar. Sanchez ya da Abdülkerim’in kornerlerden gelen vuruşlarından biri gol olsa, başka bir oyuna dönülebilirdi.

Sonrasında Hatayspor, yukarıda saydığım oyuncu becerilerinin Rivas dışında hepsini bir hücumda kullanıp, topu Muslera’nın ağlarına kadar getirmeyi başardı. İcardi’nin kaptırdığı topta, baştan sona derslik bir geçiş oyunu hücumu yaptılar.

Bu maç öncesi Galatasaray’ın ligde yediği 6 golün 4’ü, 45 ve 60. dakikalar arasında gelmişti. Bu liste Zalgiris, Molde gibi Avrupa maçlarıyla genişletilebilir. Lamdel, yine bu bölümde Galatasaray’ı avlamayı başardı. Sanırım Okan Hoca’nın önlem alacağı temel noktalardan biri bu bölüm olacak.

Kalan süre, sarı kırmızılıların biraz disiplinden koptuğu ve baskısına rağmen üretemediği bir süreç oldu. Bayern yorgunluğuna geride oynamak eklenince, yarı panik yarı disiplinden kopma ile verimsiz bir son bölüm performansı ile maçı tamamladılar.

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