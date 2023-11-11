Galatasaray'da Dries Mertens: Yazık oldu

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenilen Galatasaray'da oyuncular karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını kaydeden Dries Mertens, "Açıkçası kolay değil böyle bir karşılaşmadan sonra konuşmak. 10 maç üst üste kazandık ve bugün kaybediyoruz. Yazık oldu diyebilirim tüm bu süreç için. Devam etmemiz gerekiyor, belki de yaptıklarımız bugün yeterli değildi. Onların da önde iyi oynayan oyuncuları vardı ve sonucu aldılar." dedi.

Faslı yıldız Hakim Ziyech ise, "Bugün tüm şanslarımızı tükettik. 3-4 gol şansı yakaladık. Bunları değerlendirsek daha farklı olabilirdi. Onlar iki kez geldiler ve gol attılar. Seçimlerimizi daha iyi yapmamız lazım. Bu seçimlerimizi iyi yaparsak, fırsatları iyi değerlendirirsek golleri de atabiliriz." diye konuştu.