Pirlo takımı çekmeyince...

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Hafta arası mesaisiyle geri dönen lige ve aniden bastıran soğuğa uyum sağlamaya çalıştığımız günlerde, İstanbul’un Ağustos ayında bile soğuk, Temmuz ayında bile esen Olimpiyat Stadı’nda, rüzgârın belirleyici faktör olduğu bir ortamda, son maçta Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet alan ve haftalar sonra geçen sezonu anımsatan bir futbol ortaya koyarak şampiyonluk adayları arasında ben de varım diyen Trabzonspor ile dört haftadır galibiyet yüzü görmeyen Vavacars Karagümrük karşı karşıya geldiler.

TRABZON AĞIR BASIYORDU

Kağır üzerinde düşme hattına fazlaca yakın ve transfer ihtiyacı artık iyiden iyiye kendini belli eden Karagümrük önünde, zorlu derbide elde ettiği avantajı kaybetmek istemeyen ve Visca’nın iyileşmesiyle hücum etkinliği artan Trabzonspor ağır basıyordu. Ancak maçın dengesi daha 6. dakikada Vitor Hugo’nun hatalı pasında çıkarken topu kaptıran ve Ozdoev’in erken golüne engel olamayan Trabzon aleyhine bozuldu.

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DENGE BİR ANDA DEĞİŞTİ

Maç boyu topla oynama üstünlüğü elden bırakmayacak Trabzonspor, Bartra’yla 20. dakikada skora dengeyi getirdi. İki takımın pozisyon üretmekte zorlandığı dakikaların sonunda, tam da bu devre böyle biter derken bu sezon 11 golde payı bulunan İtalyan forvet Borini’nin ayağından bu maçın ikinci, Borini’nin bu sezonki 9. golü geldi. Maçın dengesini asıl değiştiren ilk yarının uzatma dakikalarında Borini’yi durdurmak isteyen Bartra’nın gördüğü kırmızı kart kadar, uzun süre sakatlık yaşadığı omzunun üzerine düşerek sakatlanan Visca’nın oyunu terk etmesi oldu kuşkusuz.

KADROLARI EŞİTLENDİ AMA

Bu sakatlık sonrası oyuna denge, Karagümrüklü Colley’nin de oyundan atılmasıyla geldi ancak Pirlo’nun takımı geriye çekme gibi bir niyeti yoktu. Kendi kalesindeki pozisyonları Batuhan’ın inanılmaz performansıyla engelleyen Karagümrük, önce 67. dakikada Ricci’yle, sonra 87’de Kouassi’yle Trabzonspor’un uzun zamandır görmediği bir skora imza attı.