Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
İlk yarı oynanıyor
Fatih Karagümrük: 0
Trabzonspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Rayyan, Biraschi, Dresevic, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent Mercan, Colley, Borini, Diagne
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez
FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.