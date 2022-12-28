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Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı

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#Karagümrük Trabzonspor#Karagümrük#Trabzonspor
Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 18:05

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadleeyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

İlk yarı oynanıyor

Fatih Karagümrük: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Rayyan, Biraschi, Dresevic, Ozdoev, Shukurov, Ricci, Levent Mercan, Colley, Borini, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Gomez

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Karagümrük Trabzonspor#Karagümrük#Trabzonspor

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