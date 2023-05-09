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Banu Yelkovan
Banu Yelkovan
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Özlenen Trabzonspor geliyor

#Trabzonspor#Ankaragücü#Süper Lig

Maçın büyük bölümünde A.Gücü’nün 10 kişi oynaması, bordo mavililerin işini kolaylaştırdı.

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Geçen sezon ligin bir an evvel bitmesini isteyen şampiyonluk özlemi içinde bir Trabzonspor izliyorduk, bu sezon bambaşka sebeplerden yine sezonun çabucak bitmesini isteyen bir Trabzonspor izliyoruz. Düşme hattına yakın olmakla uzak olmak arasında bir yerde takılı kalan, son haftalarda aldığı iyi sonuçlarla alt sıralarla mesafeyi açan ve bu uzun sezonun artık sona ermesini istemek konusunda belki de benzer duygular paylaşan rakibi Ankaragücü ile prestij mücadelesi denebilecek bir karşılaşmaya çıktılar.

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iLK OLARAK KARTLAR GELDi 

Son beş haftada 1 puan toplayabilmiş ev sahibi, aynı dönemde 10 puanı hanesine yazdırmış Ankaragücü karşısında yeni hocası Bjelica ile kendi seyircisi önünde kazanmak için çıktı sahaya. Maça belki de bu motivasyonla hızlı başladı Trabzon. İlk pozisyonlar gol değil ama hızlı kartlar getirdi. İlk sarı kartı rakibine yaptığı sert hareket sonrası Doğucan görse de sadece bir dakika sonra önce rakibinin ayağına basan Kitsiou, sonra onun kartına itiraz eden Tolunay Kafkas kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.

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OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ RAKiBiNE KABUL ETTiRDi

İlk yarının kalan dakikalarında önce temposu düşen bir futbol, sonra Trabzon lehine ağır basan bir ibre ve uzatma dakikalarında Umut Bozok’tan gelen bir gol izledik. Umut, bu sezonun dördüncü golünü 45+1’de attı, beşinci golünü Ankaragücü Taylan’la beraberliğe çok yaklaştığı pozisyonun hemen sonrasında 62. dakikada kaydetti. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Ankaragücü, özellikle ikinci yarıda rakibinin üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı, tüm konsantrasyonunu farkın açılmasını engellemeye verdi. Trabzon yeni teknik direktörü Bjelica’yı galibiyetle karşılamış oldu.

 

#Trabzonspor#Ankaragücü#Süper Lig
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