Beşiktaş’ın iki penaltısı verilmedi

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Kayserispor ile Beşiktaş’ın mücadelesinin ikinci yarısında hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine zor anlar yaşatan pozisyonlar yaşandı. Her iki takımın da tepkilerine yol açan bu pozisyonları Fırat Aydınus değerlendirdi:

KALECİ TOPU OYUNA SOKTU

Dakika 72: Kaleci Bilal Bayazit’in vücut diline baktığınızda zaten topu oyuna soktuğunu görürsünüz. Burada Kartal Kayra Yılmaz topu eline aldıktan sonra penaltı verilmeliydi. Topun oyuna girip girmeme kararını hakem verdiği için VAR bu pozisyona karışamaz.

PENALTI YOKSA KIRMIZI KART

Dakika 75: Joseph Attamah’ın Kayserispor ceza alanında Milot Rashica’nın ayağına yaptığı müdahale penaltıyı gerektiriyor. Penaltı olmasaydı bile öncesinde Attamah’ın topa elle müdahalesi, bariz gol şansından dolayı kırmızı kartı gerektirir.

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İMMOBİLE’Yİ DÜŞÜRDÜ

Dakika 84 VE 83: Felix Uduokhai’nin, Beşiktaş ceza alanında kendi takım arkadaşı Gabriel Paulista’ya yaptığı müdahaleden dolayı penaltı verilmesi yanlıştı. VAR’ın hakemi çağırıp izlettirmesi ve penaltı iptali, buraya kadar doğru. Fakat atak başlangıç fazı olarak Josepph Attamah’ın Kayserispor ceza alanında Ciro İmmobile’yi, iki eliyle birden sarılıp düşürdüğü pozisyonu izletip Beşiktaş lehine penaltı verilmesi ve Attamah’ın kırmızı kart görmesi gerekiyordu.

72' TOP OYUNA GiRDiKTEN SONRA ELLE DOKUNDU

Kartal Kayra, kendi ceza alanında kaleci Bilal Bayazit’in oyuna soktuğu topa elle dokunmasına rağmen penaltı verilmedi.

75' ATTAMAH’IN MÜDAHALESi PENALTIYDI

Attaman’ın Kayserispor ceza alanında Beşiktaşlı Milot Rashica’ya yaptığı harekete penaltı düdüğü çalınması doğru idi.

84' Attamah-İmmobile mücadelesi penaltı idi. Uduokhai-Paulista pozisyonuna penaltı verilmesi yanlıştı, VAR düzelttirdi.