Trabzonspor teknik direktörü Bjelica'dan Fenerbahçe maçı öncesi üç müjde!

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Nenad Bjelica, Trabzonspor'un başında aldığı ilk galibiyetin ardından şunları söyledi:

Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalına işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum.

"Arif Boşluk daha çok oynayacak"

Maça endişeli başladık. Her şeyi iyi yapmaya çalıştık. Golden sonra rahatladık. Arif Boşluk takımın seviyesindeydi, elinden geleni yaptı. İlk maçıydı, daha çok maçı olacak.

"Skordan memnunum, oyundan değilim"

3-5-2 sistemini bu maçta tercih ettik. En sevdiğim sistem ama takımın ihtiyacı doğrultusuna yönelik oynadık. Her antrenör yeni geldiğinde, takıma yeni bir şey katmaya çalışır. Maçın 60'ıncı dakikasına baktığınızda biraz yorulan bir takım görmüştük. Buna kimseye bir eleştiri amacım yok; maça hazırlık aşamalarında bizim de biraz seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor. 2 ayda oyuncuların 4 antrenör değiştirdiğini görüyorsunuz. Mental olarak hiçbir oyuncu için kolay değil. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü antrenöre alışmaya çalışıyor; benim çalışan oyuncuların, neler ve nasıl istediğimi görebildikleri görebiliyorum. Skordan memnunum ama oynanan futboldan tabi ki memnun değilim. Bundan çok daha iyisini yapabiliriz. Oyuncular yavaş yavaş ne istediğimi anlıyor.

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Fenerbahçe maçı öncesi üç müjde

Sakatlık yaşamış oyuncularımızın oynayabildiği bir maç oldu. Serkan uzun bir sakatlık yaşamıştı. Tekrar bizimle olduğu için çok mutluyuz. Visca aramıza yeni döndü ama 90 dakikayı çıkarabilecek durumda değil. Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz.