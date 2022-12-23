Joker ve kahraman

Haberin Devamı

Gol düellosu şeklinde geçen çok heyecanlı Adana Demirspor-Çaykur Rizespor maçı sonrası belki de olduğundan daha keçi boynuzu tadında gelen Galatasaray-Keçiörengücü karşılaşmasının ikinci yarısının ortalarında hâlâ beklenen gol gelmemiş, kâğıt üzerinde kolay görünen maç, hafızalarında takımlarına dair en son hatıra 7-0’lık Başakşehir maçı olan taraftar için giderek daha endişeli gözlerle izlenen bir hal almıştı.

MAKUS TALİHİNİ YENEMEDİ

Kupada tarihinde en büyük başarısı bu tura gelmek olan Keçiörengücü karşısında, lig arasına girerken bıraktığımız Galatasaray yerine, sezon başındaki Galatasaray’ı bulduk. Dünya Kupası arası vermeyen 1. Lig’de, lig ikincisiyle aynı puan ve averaj farkıyla 6. sırada olan Ankara temsilcisi karşısına ideal 11’i olmasa da kalede Muslera’sıyla, orta sahada Torreira’sıyla, sezonun en çalışkanı Rashica ve Van Aaanholt’uyla hiç de yedek sayılamayacak bir kadroyla çıktı Galatasaray. İlk yarının son dakikalarında ceza sahasında yerde kalan Torreira’nın pozisyonunda kazanılan penaltıyı makus talihini bir türlü bozamayan Seferovic direğe nişanladı. Devre arasında takımından beklentisi hâlâ bitmemiş olan Okan Buruk, rakibi üç oyuncu birden çıkarırken sadece Torreira-Mertens değişikliği yaptı

Haberin Devamı

GOLDE ASLAN PAYI KEREM'İN

Dakikalar ilerleyip maçta golsüz eşitlik bir türlü bozulmayınca önce joker Bafetimbi Gomis, sonra geçen sezonun kahramanı Kerem Aktürkoğlu oyuna girdi. Aranan gol, bu ikilinin iş birliğinden gelecekti. Topu ağlarla buluşturan Gomis olsa da golün büyük yüzdesini topu sol kanattan son çizgiye kadar indirip kale alanına çeviren Kerem’e yazmak gerek. Maçın son dakikalarında her iki takım adına peş peşe pozisyonlar gelse de skor değişmedi ve Galatasaray da adını son 16’ya yazdıran takımlar arasına yazdırdı