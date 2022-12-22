Bafetimbi Gomis, Galatasaray-Keçiörengücü maçında da başardı! Bu sezon 3. kez aynı senaryo...

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Galatasaray'ın Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası son 16'ya kaldığı maçta Bafetimbi Gomis'in sahne alması dikkat çekti.

BURUK, SEFEROVIC İLE BAŞLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Keçiörengücü karşısına Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashca, Mata, Barış, Seferovic 11'ile çıktı.

PENALTIYI KAÇIRDI, TRİBÜNLER ONU BEKLEDİ

Sezon başından beri gösterdiği performansla eleştirilere maruz kalan Haris Seferovic, 41. dakikada penaltıyı kaçırdı.

Karşılaşmanın 65. dakikasında ise yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. 37 yaşındaki golcü, oyuna girdiği esnada taraftarın büyük desteğini gördü. Yıldız futbolcu, 82. dakikada da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

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BU SEZON 3. KEZ YAŞANDI

Galatasaray, bu sezon 16 resmi maça çıkarken bunların 3'ünü 1-0'lık skorla kazandı. Bu gollerin tamamı da 80. dakikalardan sonra Bafetimbi Gomis'ten geldi.

YİNE AYNI SENARYO

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk haftası Antalyaspor'u, üçüncü hafta ise Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etmişti. Bu karşılaşmaların tamamında Haris Seferovic 11'de başlarken Gomis sonradan girerek sırasıyla 90 ve 86. dakikalarda galibiyet golünü kaydetmişti.

Ankara Keçiörengücü maçında da Seferovic'in 11'de çıkması, karşılaşmanın 1-0 bitmesi ve golün 82. dakikada Gomis'ten gelmesi dikkat çekti.

13 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray formasıyla bu sezon 13 maçta forma giyen Gomis, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

GOMIS: 'GOL ATMAK BENİM İŞİM'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, "Bu akşam mutluyuz. 1-0’lık skorla galibiyet aldık. Önemli olan buradan kupada bir sonraki aşamaya geçmekti. Bunu başardık. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Milli takımda çok fazla oyuncumuz vardı. Onlar geri döndü. Takım halinde, bütün olarak sonraki maçımıza hazırlanacağız. Gol atmak benim işim. Bugün sadece ben değil Kerem ve Patrick iyi oynadı. Onlar golü hazırladı. Kişi olarak değil, takım olarak düşünmek lazım. Üçümüz de iyi forvetiz. Hepimiz Galatasaray için çok iyi çalışıyoruz" dedi.

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