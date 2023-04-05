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Bir mağlubiyetten çok daha fazlası

#Trabzonspor#Ankaragücü#Futbol

Trabzonspor, Ankaragücü’nü elese gelecek adına büyük moral kazanacaktı.

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Bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçın sadece dördünde galibiyet alabilen Trabzonspor, sadece dış sahada değil, ligin genelinde geçen sezonla taban tabana zıt bir istikrarsızlık içinde. Alınan kötü sonuçlar sonrası hem teknik direktör hem başkan değişikliğine giden bordo mavililerde görevi emaneten devralan yardımcı hoca Orhan Ak, 4-1’lik Adana Demirspor galibiyetiyle umut verse de, hükmen kazanılan Gaziantep maçı sonrası 4-3’lük Kayserispor yenilgisiyle hiç beklemediği şok bir mağlubiyet almış ve tüm umutlarını kupaya bağlamıştı. Ligde, düşme hattının hemen üzerindeki rakibi Ankaragücü karşısında alınacak galibiyet, sadece yarı finale çıkmalarını değil, moral kazanmalarını da sağlayacaktı. Olmadı.

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Ligde 25 puanla düşme hattına fazla yakın olan Ankaragücü, eksiksiz kadrosu, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ve bir önceki turda Beşiktaş’ı elemenin moraliyle sahadaydı.

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iLK GOLÜ BULMAK YETMEDi

Eryaman Stadı’nda ilk yarısı fazlasıyla durağan, ikinci yarısı daha hareketli bir maç izledik. Ligdeki iddiasıyla birlikte tüm motivasyonunu da kaybetmişe benzeyen Trabzonspor’a 22. dakikada ve maçta erken sayılabilecek bir zamanda Abdülkadir Ömür’le ilk golü bulmak da yetmedi.

Başakşehir maçında oyun olarak iyi, bitirici vuruş olarak kötü görünen Ankaragücü, ilk yarıda olmasa da ikinci devrede bu eksiğini kapatmışa benziyordu. 51. dakikada Ali Sowe ile beraberliği buldu, 69. dakikada Lamine Diack ile öne geçti, 82. dakikada skoru belirleyen gol, maçın üçüncü kendisinin ikinci golünü atan Ali Sowe dan geldi.

#Trabzonspor#Ankaragücü#Futbol
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