Son dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak görevinden istifa etti

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Orhan Ak, istifa ettiğini açıkladı.

Orhan Ak, Trabzonspor'un başında çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı'yla yolların ayrılmasının ardından Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam etme kararı almıştı.

ORHAN AK: KALMAM DOĞRU DEĞİLDİ, OYUNCULARLA VEDALAŞTIM

Ankaragücü maçına ilişkin yorumda bulunan Ak, “Avrupa kupalarına katılmamız için sezonun finaline çıktık. Özellikle ilk 45 dakika bizim istediğimiz gibi gitti. İlk yarı takım savunmasını çok iyi bir yaptık. İkinci yarı yine sezonun klasik özeti oldu diyebilirim. Yediğimiz gol düzenimizi tamamen bozdu. Bireysel hatalardan diğer goller geldi. Seyirci devreye girince de Ankaragücü çok haklı bir galibiyet aldı” ifadelerini kullandı.

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Maçtan sonra oyuncularla vedalaştığını ve görevini bıraktığını söyleyen Orhan Ak, “Kalırken de açıkçası çok gönlüm sinerek kalmadım burada. 3 hafta oldu. Abdullah hoca istifa ettiği zaman başkana da 'Hocamızla beraber geldik beraber gideriz.' dedim. Aile olduğumuz için rica ettiler, daha uzun süreli teklifte de bulundular. Ben de haftalık bakılması gerektiğini söyledim. Bana çok inandılar, ben de oyunculara yardımcı olmak istedim, görevden kaçmak istemedim. Zor olacağını biliyordum. Trabzonspor bize çok şey kazandırdı maddi ve manevi. Gelinen noktada takımda mental sorunu çözemedik. Kalmamın doğru olduğunu düşünmediğim için oyuncularla vedalaştım” dedi.