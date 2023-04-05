Lale Orta ve Hugh Dallas, Süper Lig'deki tartışmalı pozisyonları yorumladı: Arda Güler'in penaltısı, Emre Akbaba'nın Mertens'e faulü...

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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, Bein Sports'ta yayımlanan 'Kuralına Göre' programında tartışmalı pozisyonları yorumladı.

MHK Başkanı Lale Orta ve MHK Danışmanı Hugh Dallas, yayıncı kuruluş beIN Sports'a katıldı.

Lale Orta ve Hugh Dallas, Fenerbahçe - Beşiktaş ve Galatasaray - Adana Demirspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

LALE ORTA'DAN ÇAĞRI

Lale Orta, Spor Toto Süper Lig kulüplerinin açıklanmasını istedikleri pozisyonları kendilerine göndererek bir çatı altında buluşup şeffaflıkla açıklayacaklarını aktardı.

Kulüplerin MHK'ya gönderecekleri pozisyonları bir çatı altında buluşup açıklayacaklarını aktaran Orta, şunları kaydetti:

"17 kulübümüz ve hepsinin değerli teknik direktörlerinin bizden açıklanmasını istedikleri pozisyonlar varsa her ay 1 gün belirleyelim. İkişer pozisyonu bize göndersinler. İster TFF çatısı altında ister Kulüpler Birliği çatısı altında buluşalım. Federasyonumuz da uygun gördüğü takdirde tüm pozisyonları şeffaflıkla açıklayacağımızı MHK olarak tekrar dile getirelim."

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ARDA GÜLER'İN KAZANDIĞI PENALTI

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltıyı değerlendiren Lale Orta, "Arda Güler'in penaltı kazandığı pozisyon, kesinlikle yanlış alınmış bir karar. VAR da hatalı karar vererek bu kararı düzeltmedi. Hatta bir simülasyondan, aldatmacadan da bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde, seyrettirdiğiniz zaman bir kişinin buna penaltı diyeceğini düşünmüyorum. Yanlış karar. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir."

OSAYI-SAMUEL'İN POZİSYONU

Osayi Samuel'in Alanyaspor karşılaşmasındaki faul pozisyonunu yorumlayan Orta, "Osayi için net bir kırmızılık pozisyon var. Karar kırmızı olmalıydı. Mete Kalkavan'ın elini arkaya götürmesi konusu çok konuşuldu. Hakemlerle konuştum. Yardımcı hakem, Osayi'nin ayağının toptan sekerek rakibine geldiğini söylüyor. Burada VAR dereye girmeliydi. Karar kırmızı olarak düzeltilmeliydi." dedi.

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TRABZONSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI İPTAL EDİLEN PENALTI

Kayserispor'un iptal edilen penaltısıyla ilgili Lale Orta, "Trabzonspor-Kayserispor maçında iptal edilen penaltı için VAR kayıtlarını dinledim. Mame Diouf kafayı vuruyor ama top Eren Elmalı'nın sırtına geliyor. Doğru bir VAR uygulaması oldu." dedi.

DUBOIS-AHMET OĞUZ POZİSYONU

Konyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı faul pozisyonu hakkında MHK Hakem Danışmanı Hugh Dallas, "Dubois'ya müdahale var. Hakem için kolay değil, çünkü uzak. Dördüncü hakem pozisyonu görüyor ve yakın. Ondan müdahale bekleyebilirdik. Bu pozisyonda kırmızıdan yanayım. VAR devreye girmedi, karar hakeme bırakıldı" yorumunu yaptı.

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MERTENS-RODRIGUES POZİSYONU

Dallas, G.Saraylı Mertens'in Adana Demirspor maçındaki faulüne ilişkin olarak "Mertens, bu pozisyonda çok büyük bir risk alıyor. Şanslı ki çok fazla temas olmuyor. Sanırım hakem bu yüzden sarı karta yöneldi. Ama kırmızı kart olsa da bir şey söyleyemezsiniz. VAR'ın burada müdahale etmemesi, çok doğru. Sübjektif bir karar söz konusu." diye konuştu.

EMRE AKBABA'NIN MERTENS'E FAULÜ

Hugh Dallas, Emre Akbaba'nın Mertens'e yaptığı müdahaleyle ilgili ise "Emre Akbaba'nın pozisyonunu hakem ters açıyla gördü. VAR daha iyi gördü. Hakemin görevi futbolcuları korumak. Emre Akbaba'nın topla oynama niyeti yok. Bu müdahale rakibin sağlığını tehdit altına atıyor. Burada pozisyon kırmızı olmalıydı." değerlendirmesini yaptı.

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