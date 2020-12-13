Kaplan gözü geri geldi

Dün akşam sağanak yağmur altında oynanan maçla alışılmış Alanyaspor geri döndü.

Aslında, Gençlerbirliği ve Göztepe deplasmanlarında da yüzde 60’lık oranla oyun üstünlüğü Alanyaspor’daydı. Özellikle Göztepe maçında hakemin katalizör değil direkt etkisiyle puanlar uçtu.

MAÇ İLK YARIDA KOPARDI

Beşiktaş karşısında 3 puanı hanesine yazdıran lider, kazanma hırsını simgeleyen ‘Kaplan gözü’nü yeniden yakaladı.

26. dakikada kazanılan penaltı golü, ev sahibine güvenle birlikte oyun üstünlüğünü de getirdi.

Kale önünde dikkatli olunsa maç ilk 45 dakikada kopabilirdi.

İkinci yarıda Beşiktaş rakip sahada daha çok göründü. Ancak çabalar defans hattında eridi.

Alanyaspor’un kontrollü oyunu 79. dakikada ikinci golü getirdi.

Babacar’ın kırmızı kartı, 89’daki penaltı golü ve 7 dakika uzatmaya rağmen Alanyaspor galibiyeti korumayı bildi.

DİRİ OLAN İPİ GÖĞÜSLER

Takımın sağlam kolonları, kaptan Efecan Karaca ve Salih Uçan’ın olmadığı karşılaşmada Siopis ve genç yetenek Berkan neredeyse hatasız oynadı. Bakasetas attığı 2 golle galibiyetin mimarıydı.

Lig uzun bir maraton, bu yıl daha da uzun olacak. Avantaj, ilk 11’e giremeyen futbolcularını hazır tutan takımlarda. Dün akşam ilk kez sol bekte görev yapan Ferhat bunun güzel bir örneği. Teknik direktör Çağdaş Atan’ı oyuncularını diri tutabildiği için kutlamak gerekli.

Alanyaspor’un DNA’sını bilen Sergen Yalçın ve Welinton’a rağmen turuncu yeşiller aldığı bu galibiyetle 350 bin Alanyalı’nın yanısıra Türkiye genelinde sayıları her geçen gün artan Alanyaspor sempatizanlarını da mutlu etti.