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Haber Giriş: 25.09.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Alanya'nın sıcağından Trondheim'ın soğuğuna

Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr

Akdeniz ekibi N’Sakala, Cisse, Welinton, Fernandes gibi isimlerin yokluğunu hissetti. Babacar, Fatih, Bareiro gibi yeniler dün Rosenborg karşısında bekleneni veremedi.

Yıllar önce Alanyalı bir büyüğüm, “Bu topraklarda para hariç her şey yetişir” demişti. Doğru söylemiş, bu coğrafyada her şey yetişiyor. Muz ve benzeri birçok tropikal ürünü Türkiye’ye tanıtan, turizmde öncülük yapan kent bunların yanına futbolu da koydu. Yazılarımda çok söz ettim, “Alanya bir futbol kenti değil” diye. Çünkü alternatifler fazla. Ama yöre insanı söz konusu futbolsa “Onu da yaparız” düşüncesiyle sarıldı işe. Ve bu topraklarda süper bir futbol takımı doğdu. Geçen sezonu başarıyla tamamlayan turuncu yeşiller Ziraat Türkiye Kupası’nda da final oynadı.

TEŞEKKÜRLER ALANYASPOR

Avrupa arenasına ilk kez çıkan Alanyaspor, Rosenborg deplasmanında iyi oynamasına rağmen tur çıkarmayı başaramadı. Yaz sıcağından, soğuk Norveç’e giden Akdeniz ekibi şanssızlığın ve tecrübesizliğin kurbanı oldu.

Alanyanın sıcağından Trondheimın soğuğuna

Turuncu yeşiller bu sezona kayıplarla başladı. Fabrice N’Sakala, Papiss Cisse, Daniel Welinton, Junior Fernandes gibi önemli yıldızların boşluğu Norveç’te hissedildi. Yeni transferler; Adam Bareiro, Davidson da Luz Pereira, Khouma Babacar, Fatih Aksoy ve François Moubandje arzulanan sonucu gerçekleştiremedi. Yenilenen kadro ve yeni teknik direktörle değişen oyun planının oturması için biraz zamana ihtiyaç olduğu kesin. Sergiledikleri mücadele, verilmeyen penaltı ve kaçırılan pozisyonlar Alanyaspor’un gelecek sezonlar bu arenada da alkışlanacak sonuçlar alabileceğinin sinyalini verdi. İzlettiğiniz futbol için teşekkürler Alanyaspor.

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Arif DİZDAROĞLU
Arif DİZDAROĞLU
adizdaroglu@hurriyet.com.tr
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